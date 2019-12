Haavisto Ylellä: Lasten evakuointioperaatio al-Holin leiriltä käynnissä – ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.): "Huomenna heitä ei lennetä Suomeen"

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Suomen viranomaisilla on evakuointioperaatio käynnissä al-Holin leirillä tällä hetkellä, mutta lapset eivät vielä ole suomalaisviranomaisten, vaan kurdiviranomaisten hallussa.

Suomen viranomaisia on Ylellä ja MTV:n uutisissa keskiviikkoiltana vierailleen Haaviston mukaan Irakissa.

– Viranomaisemme ovat liikkeellä alueelle ja osa on sinne matkalla. Esimerkiksi ulkoministeriön erityisedustaja on matkalla ja Erbilissä on suomalaisviranomaisia, mutta lapset ovat vielä Syyrian puolella, Haavisto sanoi Ylen haastattelussa.

Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin illalla, että kahden orpolapsen evakuoiminen al-Holin leiriltä Syyriasta on aloitettu.

Lehden saamien tietojen mukaan suomalaisviranomaiset olisivat hakeneet orpolapset leiriltä tiistaina ja heidät olisi siirretty Qamishlin kaupunkiin Pohjois-Syyriassa. Keskiviikkona nämä alle 7-vuotiaat lapset olisi HS:n mukaan kuljetettu autolla Irakin puolelle.

Tiedon on HS:n mukaan vahvistanut Koillis-Syyrian epävirallisen hallinnon edustaja.

Ulkoministeriön viestintä totesi Lännen Medialle keskiviikkoiltana, että HS:n tiedot ovat ennenaikaisia.

Niikko: torstaina ei lennetä

Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) kertoo saaneensa tilanteesta tietoa ulkoministeri Haavistolta keskiviikkoiltana.

– Ministeri soitti hetki sitten ja kertoi, mitä on tekeillä. Voin sanoa vain sen, että huomenna torstaina heitä ei lennetä Suomeen, Niikko sanoo Lännen Medialle.

Ulkoministeriö tiedotti keskiviikkona jatkavansa valmisteluja al-Holin leirillä olevien suomalaislasten auttamiseksi.

– Lasten turvallisuuden takaamiseksi ulkoministeriö tiedottaa asiasta vasta tilanteessa, jossa suomalaiset lapset ovat suomalaisten viranomaisten hallussa, ministeriön tiedotteessa todetaan.

Ministeriön tiedotteessa todetaan, että ulkoministeri on nimittänyt erityisedustajan tekemään ratkaisut mahdollisesta kotiuttamisesta Suomen lainsäädännön nojalla.

– Nämä viranomaisen ratkaisut perustuvat tapauskohtaiseen, yksilölliseen harkintaan. Tässä harkinnassa otetaan huomioon turvallisuus Suomessa, ministeriöstä kerrotaan.

Viranomaiset valmiina

Viranomaiset ovat varautuneet suomalaisten palaamiseen al-Holin leiriltä Syyriasta lähiaikoina.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla sijaitsevan kunnan lastensuojelussa on Lännen Median tietojen mukaan oltu osittaisessa valmiustilassa jo yli kahden viikon ajan.

Toisen lähteen mukaan torstaita 19.12. on pidetty varautumissuunnitelmissa mahdollisena päivänä ensimmäiselle kotiutuslennolle. Mahdolliset paluupäivät on otettu huomioon muun muassa työvuorosuunnittelussa.

Tämän viikon torstaista mahdollisena kotiutuspäivänä on aiemmin uutisoinut Ilta-Sanomat

viikko sitten.

Viranomaiset ovat valmistautuneet ottamaan ensimmäiset palaajat vastaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla, missä heille tehdään muun muassa alustava terveystarkastus ja otetaan dna-näyte.

Lentokenttävaiheen jälkeen tulijat sijoitetaan väliaikaisiin ja vartioituihin asumisyksiköihin määräajaksi. Eristyksellä pyritään turvallisuuden takaamisen lisäksi estämään esimerkiksi mahdollisten tartuntatautien leviäminen.

Kukin kunta vastaa alueeltaan lähteneistä palaajista ja kunnissa on tietoa potentiaalisista kotiutettavista.

Lastensuojelu varautunut Isis-lasten paluuseen jo keväästä

Helsingin kaupungin lastensuojelun päällikkö Saila Nummikoski sanoo, että sosiaaliviranomaiset ovat varautuneet leiriltä palaavien ihmisten vastaanottamiseen viime keväästä lähtien.

Hän ei ota kantaa siihen, ovatko Helsingin kaupungin sosiaaliviranomaiset korottaneet valmiustilaansa.

– En voi vahvistaa mitään paluupäivää. Helsinki on varautunut viime keväästä asti vastaanottamaan leiriltä mahdollisesti palaavia lapsia ja äitejä. Muuta en voi tähän kommentoida, Nummikoski sanoo.

Nummikoski vetoaa siihen, että tiedottamisvastuu mahdollisesta paluulennosta on sosiaali- ja terveysministeriöllä (STM) sekä sisäministeriöllä. STM:n ylilääkäri Ritva Halilakaan ei asiaa kommentoi.

– Minulla ei ole tällaista tietoa. Jos jotain on tulossa, yhteys on ollut varmaan itse kuntiin, hän sanoo.

Hallitus: lapset pyritään kotiuttamaan, ei velvoitetta äitien auttamiseen

Al-Holin leirillä on useita suomalaisia naisia ja heidän lapsiaan. Hallitus linjasi maanantaina, että leirillä olevat lapset pyritään kotiuttamaan mahdollisimman nopeasti. Äitien auttamiseen viranomaisia ei velvoitettu.

Poliittisen päätöksen tekemistä edelsi kiivas väittely siitä, miten palaajien kanssa pitäisi toimia.

Ulkoministeriö on perustanut toimintalinjansa oikeuskansleri Tuomas Pöystin linjaukseen, jonka mukaan valtion tulisi toimia ainakin lasten kotiuttamiseksi. Lasten kotiuttaminen ilman äitejään on nykytilanteessa kuitenkin hankalaa, sillä leiriä hallinnoivat kurdit ovat kieltäytyneet laskemasta leiriltä vain lapsia, ellei näiden äiti ole antanut siihen lupaa. Suomalaisviranomaisilla ei ole toimivaltaa huostaanottoihin muissa maissa.

Kotiuttamiseen liittyvät käytännön asiat on jätetty viranomaisten virkavastuulla hoidettaviksi jokaisessa tapauksessa yksilöllisen harkinnan mukaan.

Edit: Juttua on päivitetty Pekka Haaviston, Mika Niikon ja ulkoministeriön kommenteilla.