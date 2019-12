Halla-aho esitti ministerille epäluottamusta: "Haavisto antanut eduskunnalle al-Holin suunnitelmista harhaanjohtavaa tietoa"

Jos virkamiestä on painostettu, on Haaviston toimintaa arvioitava virkarikoksena, sanoi perussuomalaisten Ville Tavio.

Perussuomalaiset syyttävät ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr.) siitä, ettei hän ole antanut eduskunnalle totuudenmukaista tai riittävää tietoa toiminnastaan al-Holin leirillä olevien henkilöiden Suomeen palautusta koskevista suunnitelmista.

Tällä perusteella puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) esitti eduskunnan välikysymyskeskustelussa Haavistolle tiistaina epäluottamusta. Välikysymykseen ovat yhtyneet kaikki oppositiopuolueet.

Perussuomalaisten Ville Tavio totesi, että median uutisoinnin mukaan Haavisto on painostanut ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomista järjestämään Syyrian al-Holin pakolaisleirin lapset Suomeen konsulikyydillä. Kun hän ei tähän suostunut, Haavisto syrjäytti hänet tehtävistään.

– Mikäli Haavisto on kohdistanut virkamieheen painostusta tai seuraamuksia siksi, että virkamies on kieltäytynyt toteuttamasta selvästi lainvastaista ministerin määräystä tai pyyntöä, on ministerin toimintaa arvioitava virkarikoksena, Tavio sanoi.

Halla-aho: Suomi ei voi omaksua väljempää toimintalinjaa

Halla-ahon mukaan Haavisto on pyrkinyt toimimaan salassa paitsi julkisuudelta myös eduskunnalta, jonka luottamusta hallituksen tulee nauttia.

– Hän on pyrkinyt painostamaan virkamiehiä tekemään al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten palauttamista koskevat päätökset. Henkilökohtaisen vastuunsa välttämiseksi hän on pyrkinyt piiloutumaan virkamiesten selän taakse, vaikka todellisuudessa kyse on poliittista harkintaa edellyttävästä ratkaisusta.

Halla-aho muistutti, että monet muut maat, mukaan lukien muut Pohjoismaat, ovat tehneet poliittisen ja julkisen päätöksen olla auttamatta aikuisia Isisin kannattajia palaamaan.

– Ulkoministeri Haavisto on antanut ymmärtää, että hallitus ei voisi tehdä sellaista poliittista päätöstä, joka sivuuttaisi perustuslain ja kansainvälisten sopimusten asettamat toimintavaatimukset.

Kuitenkin myös muilla Pohjoismailla on perustuslaki, ja ne ovat tismalleen samojen kansainvälisten sopimusten osapuolia.

– Suomi ei voi olla kansainvälisoikeudellinen erityistapaus, eikä Suomi voi näin tärkeässä ja periaatteellisessa kysymyksessä omaksua väljempää toimintalinjaa kuin verrokkimaat. Tämän on tasavallan presidenttikin juuri todennut, Halla-aho sanoi.

Halla-ahon mukaan ulkoministeri Haaviston toiminta onkin ollut poikkeuksellista.

– Hän on useissa kohdin antanut eduskunnalle tai sen valiokunnille harhaanjohtavaa tietoa päätöksentekoprosessista, päätösten sisällöstä, niiden oikeudellisesta perustasta, operaatiosuunnitelman olemassaolosta ja sen yksityiskohdista.

– Tätä salailua ja harhaanjohtamista ei voida perustella operatiivisilla seikoilla tai henkilöstön tai leirillä olevien turvallisuudella.

Halla-ahon mukaan on selvää, että Isis-naisten muodostamaa turvallisuusuhkaa ei pystytä eliminoimaan viranomaisvalvonnalla tai ääriajattelusta vierottavilla vapaaehtoisohjelmilla.

– Yhtä selvää on, että vaikka naiset olisivat osallistuneet suoranaisiin rikoksiin, heidän saamisensa oikeudelliseen vastuuseen Suomessa on hyvin epätodennäköistä. Toisin kuin muut Pohjoismaat, Suomi ei ole saanut edes varsinaisia taistelijoita tuomittua.

– Suomeen päästyään naiset siis suurella todennäköisyydellä voisivat jatkaa vapaalla jalalla myrkyllisen ideologiansa juurruttamista paitsi lapsiinsa myös muihin vaikutuspiirissään oleviin ihmisiin.

Lastenkaan muodostamaa uhkaa ei pidä Halla-ahon mukaan väheksyä.

– Lapset ovat altistuneet vuosia kestävälle aivopesulle, ja Isisin tiedetään käyttäneen pieniäkin lapsia teloitusten ja muiden rikosten tekemiseen. Osa leirillä olevista lapsista on tiettävästi täysi-ikäisiä tai lähellä täysi-ikäisyyttä, ja he ovat saattaneet osallistua taistelutoimintaan.

Haavisto: Silmiä ei voi ummistaa

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) painotti vastauksessaan oppositiolle, että tilanne al-Holin leirillä on monella tavalla vaikea. Hallituksen tehtävä on Haaviston mukaan kantaa sellaisissakin tilanteissa vastuuta.

– Sellainen ratkaisu, ettei tehdä mitään, on mahdoton. Pääministeri Marinin hallituksen ulkopolitiikka on ihmisoikeusperustaista. Aiomme täyttää kansainvälisten sopimusten ja perustuslain meille asettamat juridiset ja moraaliset velvoitteet emmekä voi hyväksyä silmien ummistamista ja suomalaisten lasten jättämistä hengenvaaraan.

Haaviston mukaan hallitus haluaa poistaa kasvualustan terrorismilta Suomessa ja muualla maailmassa.

– Al-Holin leirillä olevien lasten auttaminen normaaliin, turvalliseen elämään, ja päiväkotiin tai koulunpenkille on mielestämme tärkeä osa radikalisaation vastaista työtä.

– Al-Holin leirin sisäinen ilmapiiri on erittäin ISIS-myönteinen. On suuri vaara suomalaislapsille joutua kasvamaan tällaisessa ympäristössä – käytännössä terroristijärjestön aivopesun uhreina. Suomen valtio ei voi hyväksyä tällaista suomalaisten lasten kaltoinkohtelua. Siten hallitus ei voi myöskään hyväksyä sellaista opposition piiristä esitettyä toimintalinjaa, jossa lapset jätettäisiin leirille.

Hallitus sai valmiiksi linjauksen al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta maanantai-iltana. Hallitus haluaa kotiuttaa suomalaislapset niin pian kuin se on mahdollista. Hallituksen lähtökohta on auttaa lapsia. Vapaaehtoisesti alueelle menneitä aikuisia, siis lasten äitejä ei ole velvoitetta avustaa.

Haavisto sanoi, että alun perin lapsensa alueelle vievät äidit ovat toimineet Suomen viranomaisten antamia neuvoja ja ulkoministeriön matkustusohjeita vastaan viedessään lapsia kriisi- ja sotatoimialueelle. Lapset eivät ole voineet vaikuttaa omaan tilanteeseensa.

– Turvallisuuskysymykset, sekä viranomaisten, kuten Suojelupoliisin, tekemät uhka-arviot on viranomaisten ja hallituksen otettava vahvana tekijänä huomioon. Aikuiset ovat rikosoikeudellisesti vastuussa mahdollisista rikoksistaan.

Hallitus arvioi myös tarpeet lainsäädännön muutoksiin liittyen terroristiseen toimintaan sekä tekee tarvittavat korjaukset lainsäädäntöön.

