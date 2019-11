Halla-aho gallupjohdosta: "Sdp ja keskusta paniikissa ja sisäisesti hajanaisia", ps onnistunut puhuttelemaan suomalaisia tuloihin katsomatta

Ylivoimainen gallupjohtaja perussuomalaiset on kasvattanut Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa kaulaa toiseksi suurimpaan kokoomukseen jo lähes kuuteen prosenttiyksikköön. Pääministeripuolue sdp:n kannatus on alhaisempaa kuin kertaakaan viimeisen viiden vuoden aikana.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho uskoo puolueensa gallupmenestyksen johtuvan äänestäjien tyytymättömyydestä perinteisiin puolueisiin sekä siitä, että ps on onnistunut puhuttelemaan laajasti erilaisia suomalaisia.

– Meillä on ollut tietoisena strategiana puhua sellaisista ongelmista, jotka koskettavat erilaisia suomalaisia tulo- ja koulutustaustaan katsomatta. Kyselyissä olemme selvästi sekä suurin työväenpuolue että yrittäjäpuolue, Halla-aho kommentoi.

Kaikkia äänestäjiä koskevana ilmiönä Halla-aho mainitsee etenkin puolueensa pysyvän kärkiteeman, maahanmuuton.

Halla-aho uumoilee, että perinteiset jakolinjat duunareihin, toimihenkilöihin ja maaseudulla asuviin ovat menettäneet merkitystään. Vain vihreät ja perussuomalaiset ovat hänen arvionsa mukaan onnistuneet asettumaan uusille jakolinjoille.

– Jako kulkee esimerkiksi sellaisissa kysymyksissä, kuuluuko Suomi suomalaisille vai koko maailmalle, ja mikä tässä on tavallisen veronmaksajan asema.

Ps:n kannatus on noussut Ylen tuoreessa mittauksessa 23 prosenttiyksikköön. Toiseksi suosituimpaan puolueeseen kokoomukseen kaulaa on jo 5,7 prosenttiyksikköä.

Huhtikuun eduskuntavaaleissa pääministeripuolueeksi noussut sdp on gallupissa vasta neljänneksi suurin puolue 13,9 prosenttiyksikön kannatuksella.

Halla-aho: sdp ja keskusta paniikissa ja sisäisesti hajanaisia

Ylen kyselystä selviää, että noin puolet perussuomalaisten noususta on peräisin nukkuvilta äänestäjiltä ja toinen puoli etenkin sdp:n, kokoomuksen ja keskustan kannattajilta.

Halla-aho arvioi, ettei taustalla ole ”äkillisiä dramaattisia tapahtumia”, vaan pikemmin se, etteivät äänestäjät pidä perinteisten puolueiden toimintaa uskottavana.

– Uskoisin, että yksi selittävä tekijä sdp:n ja keskustan heikkoon kannatukseen on se, että ne ovat paniikissa ja sisäisesti hajanaisia puolueita. Ne joutuvat toimimaan tietyssä mielessä vihreiden ja gallupien puristuksessa.

– Kepu varsinkin on ottanut strategiaa, etteivät he edes yritä puolustaa hallituksen tekemisiä, vaan keskittyvät räksyttämään perussuomalaisille. En usko, että tämä on sellaista, mitä heidän äänestäjäkuntansa odottaa.

”Jargon vähentää aktiivisuutta”

Nukkuvien äänestäjien onnistuneessa aktivoinnissa vaikuttaa Halla-ahon arvion mukaan etenkin se, että ps puhuu konkreettisista ongelmista selkokielellä eli ”eri tavalla kuin perinteiset puolueet”.

– Poliitikoille pitkään ominaisena ollut jargon on omiaan vähentämään monien ihmisten poliittista aktiivisuutta, kun he kokevat, että heille puhutaan käsittämättömällä tavalla.

Halla-aho uskoo, että äänestäjiä kyllästyttää kuulla syyttelyä.

– Samaan aikaan, kun ihmiset maksavat suuren osan verokakusta, he saavat kuulla olevansa syyllisiä ilmastonmuutokseen ja vähemmistöjen ongelmiin.

Demarien kannatus viimeksi näin matalalla 5 vuotta sitten

Ylen lokakuun mielipidemittauksessa suurin puolue on perussuomalaiset (23 %), seuraavana on kokoomus (17,3 %), vihreät (14,2 %).

Vasta neljäntenä mittauksessa olevan pääministeripuolue sdp:n kannatus 13,9 prosenttiyksikköä on ollut viimeksi näin alhaalla yli viisi vuotta sitten.

Keskustaa äänestäisi mittauksen perusteella 12,9 prosenttia äänestäjistä, vasemmistoliittoa 7,9 prosenttia, rkp:ta 4,3, kristillisiä 3,2 ja liike nyt saisi 1,6 prosenttia äänistä.