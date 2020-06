Hallitukselta helpotusta Veikkausliiga- ja Superpesisseuroille: jopa yli 2 000 katsojamäärät mahdollisia jo heinäkuussa

Uhkakuvat Veikkausliiga- ja Superpesis-otteluiden pelaamisesta heinäkuussa vain 500 läsnäolijalle eivät toteudu. Hallitus tarkensi torstaina linjaustaan suurten ulkoilmatilaisuuksien yleisörajoituksista niin, että tapahtumissa yleisöä voi jakaa useampaan enintään 500 hengen katsomolohkoon. Tämä edellyttää kuitenkin riittäviä turvaetäisyyksiä ja hygieniaohjeistuksia sekä jokaiselle katsomolohkolle omia kulkureittejä, palveluita ja tapahtumahenkilökuntaa.

Mitä annettu ohjeistus tarkoittaa käytännössä Superpesiksen ottelutapahtumien kohdalla?

– Asiaa on valmisteltu ja selvitelty jo ennakkoon. Pesäpallostadionit ovat keskenään erilaisia, mutta tyypillisesti ne ovat jaettavissa kolmeen erilliseen lohkoon. Osa katsomolohkoista voi olla seisomakatsomoita.

– Alustava arvioni on, että kahdeksan miesten joukkuetta voi ottaa kotiotteluihinsa vähintään 1 500 katsojaa niin, että vastuullisuuskysymykset täyttyvät. Loput kuusi joukkuetta pystyvät jakamaan katsomoalueet kahteen turvalliseen lohkoon eli katsojapaikkoja on noin tuhat, Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Petri Pitkäranta arvioi.

Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa on arvioissaan varovaisempi.

– Se on hyvin yksilöllistä, miten Veikkausliigaseurojen stadioneita saa rajattua lohkoihin. Kenttäalueet ovat niin erilaisia. Esimerkiksi Maarianhaminassa yleisökapasiteetti on normaalisti pienin, mutta nykyisessä tilanteessa tilanne voi olla eri. Kysymyksessä on laaja kenttäalue, mikä on rakennettu myös yleisurheilun tarpeisiin. Siellä on hyvin tilaa seisomakatsomoille, Marjamaa miettii.

Veikkausliigan isoin stadion on Helsingissä. Normaalioloissa Töölön jalkapallostadionin yleisökapasiteetti on 10 770. Stadionilla on viisi erillistä katsomoa: neljän kentän laidoilla ja yksi yläkatsomo. Turvavälien ja muiden määräyksien vuoksi ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että jokaiseen katsomolohkoon voi ottaa täydet 500 katsojaa.

KuPS:n toimitusjohtaja Jarmo Heiskanen arvioi STT:n haastattelussa, että sektoriajattelulla ja turvaväleillä Kuopion stadionille voisi ottaa 1 500–2 000 katsojaa. Viime kaudella KuPS:n yleisökeskiarvo oli 2 814.

Ilveksen toimitusjohtaja Tomi Erola uskoi, että Ratinan stadionille voi ottaa turvallisesti jopa 3 000–5 000 katsoja.

Vaikka hallituksen uusi linjaus helpottaa jalkapallon ja pesäpallon pääsarjaseurojen tilannetta, kaikkia uhkakuvia se ei poista.

– Iskua on tullut joka puolelta, eikä tämä päätös seuroja kokonaan vapauta, Marjamaa myöntää.

Ensi viikolla hallituksen on määrä linjata ulko- ja sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien katsomorajoituksia 1. elokuuta alkaen.