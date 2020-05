Hallituksen koronaneuvottelut venyivät pitkälle yöhön – päätöksistä tiedotetaan vasta maanantaina

Säätytalon neuvottelut eivät jumiutuneet mihinkään yksittäiseen asiaan, vaan rajoitusten purkaminen on vain valtavan suuri asiakokonaisuus.

Helsingin Säätytaloon kokoontunut hallitus pohti koko sunnuntaipäivän myöhään yöhön asti koronarajoitusten lieventämistä.

Taustalla on kansliapäällikkö Martti Hetemäen johtaman työryhmän 80-sivuinen, rajoitusten oikea-aikaiseen purkuun liittyvä raportti, jonka työryhmä luovutti perjantaina.

Jo etukäteen oli ennakoitu, että rajoitusten oikea-aikainen purku on niiden säätämistä vaikeampi asia.

– Tänään käymme kokonaisuuden läpi ja teemme tarvittavia päätöksiä. Raportti oli erittäin laaja, yli 80 sivua. Itselläni on hahmotelma, mikä on oikea järjestys purkaa rajoituksia, mutta käymme keskustelun läpi hallituksen kanssa, ja hallitus linjaa asioista yhdessä, pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi tullessaan neuvotteluihin.

– Totta kai käymme läpi myös valmiuslakia. Meillä on laaja paletti käytössä ja käymme kokonaisuuden läpi, hän jatkoi.

Ravintoloille tulossa tukipaketti

Näkemyseroja hallituksen kesken syntyi jo ennen neuvottelujen alkamista, kun oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoi toivovansa, että ravintoloiden tukipaketista päätettäisiin jo sunnuntaina.

Marin kuitenkin totesi, ettei ravintoloiden tukipakettia saada valmiiksi sunnuntaina, vaan hallitus antaa siitä esityksen eduskunnalle ensi viikolla.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) on todennut toivovansa, että ravintolat voisivat kuitenkin avautua ennen toukokuun loppua, kunhan suojaväleistä huolehditaan. Kulmuni sanoi neuvotteluihin tullessaan, että yhteiskuntaa pyritään avaamaan vaiheittain mutta varoitti samalla siitä, että myös kiristyksiä voi tulla, sillä epidemiaa ei ole vielä päihitetty.

Koulut auki, miten käy ikäihmisten karanteenin?

Hallituksen neuvotteluissa harkittiin kirjastojen lainaustoiminnan rajoitusten osittaista purkamista. Samalla käytiin pohdintaa siitä, pitäisikö kaikki julkiset tilat avata, jos kirjastot avataan.

Tapahtumia kirjastoissa ei kuitenkaan voida järjestää, jos hallitus ei pura yli kymmenen hengen kokoontumiset kieltävää määräystä.

Yli 500 hengen tapahtumat ovat jäissä heinäkuun loppuun. Elokuun yleisötapahtumien kohtaloa arvioidaan viimeistään kesäkuun alussa.

Yli 70-vuotiaat suomalaiset on velvoitettu lähes maaliskuun puolestavälistä lähtien pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa. Hallitus pohti yli 70-vuotiaita koskevia suosituksia, koska viime päivinä on kuultu puheenvuoroja siitä, onko näiden karanteenia vastaavien olosuhteiden jatkaminen enää hyödyllistä. Vierailukielto hoivakoteihin pysynee silti voimassa. Monissa hoivakodeissa on menehtynyt useita ikäihmisiä koronaan.

Työmatkaliikenteen salliminen Viron ja Suomen välillä oli esille sunnuntain neuvotteluissa. Vähäinen määrä välttämätöntä työmatkaliikennettä on nykyrajoitusten mukaan sallittu Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välillä. Vapaa-ajan matkustaminen ulkomaille vapautuu viimeisten rajoitusten joukossa.

Keskiviikkona hallitus kertoi, että lähiopetus peruskouluissa alkaa torstaina 14. toukokuuta. Hallitus linjasi myös, että tuolloin lapset voi viedä päiväkoteihin. Päiväkodit ovat olleet auki tähänkin asti, mutta suosituksena on ollut hoitaa lapsia kotona, jos se on ollut mahdollista.

Lukioiden, ammattioppilaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen keväästä kuullaan todennäköisesti lisätietoa maanantaina. Mahdollista on, että ne jatkavat etäopetuksessa kevään loppuun.