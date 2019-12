Hallitus istunut vajaan vuorokauden – Oppositiosta sataa jo rankkaa arvostelua

Politiikan tapahtumakalenteri pyörii nyt ennennäkemättömän lujalla vauhdilla.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on istunut vajaan vuorokauden, ja jo nyt se saa vastatakseen opposition välikysymyksen.

Välikysymyksen panivat alulle ensimmäisenä perussuomalaiset, mutta nyt kysymyksen takana on luotisuorana rivinä koko oppositio, eli myös kokoomus, kristilliset ja Liike nyt.

Välikysymys koskee al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden isis-perheiden kotiuttamisesta ja näiden toimien asianmukaisuudesta.

Toimeton hallitus

Oppositiolta rapisi kovaa tekstiä istuvaa hallitusta kohtaan. Linjaus oli, ettei hallitus voi seistä toimettomana ja leikkiä kuurupiiloa virkamiesten selän takana. Marinia arvosteltiin jo siitä, että hän heitti pallon ulkoministerin suuntaan.

– Pääministeri Marin, tämä ei ole kysymys, joka on pelkästään ulkoministerin käsissä. Te johdatte Suomen ulkopolitiikkaa hallituksen osalta. Teidän velvollisuus on varmistaa, että päätökset ovat hallituksen yhteisiä, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen latasi.

Salakähmäistä

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho totesi puheenvuorossaan, että

Rinteen ja sittemmin pääministeri Marinin hallituksen sekä erityisesti ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toiminta isis-perheiden tapauksessa on ollut epämääräistä ja salakähmäistä.

– Esitettyihin kysymyksiin on saatu vältteleviä, monitulkintaisia ja keskenään ristiriitaisia vastauksia. Se, mitä Haavisto ja muu hallitus ovat medialle ja oppositiolle sanoneet, tai vähintään antaneet ymmärtää, on ristiriidassa niiden tietojen kanssa, joita eri viranomaisilta on epävirallisesti vuotanut, Halla-aho totesi.

Onko vai eikö ole?

Halla-ahon mukaan vastauksia vailla on se, onko käynnissä viranomaisoperaatio isis-perheiden tuomiseksi tai avustamiseksi Suomeen, vai eikö ole.

Hän huomautti, että muut Pohjoismaat ovat avustaneet takaisin lähinnä pieniä orpolapsia.

– Suomen tapauksessa puhutaan aikuisista naisista, jotka ovat omasta halustaan matkustaneet kalifaattiin ja vähintään tukeneet islamistien hirmutekoja, elleivät ole suorastaan osallistuneet niihin.

Supon lausunnot taustalla

Oppositiopuolueiden edustajilta kysyttiin, millaisen turvallisuusuhan lapsien äidit muodostavat, jos se palaavat Suomeen.

– Suojelupoliisin arvion mukaan on todennäköistä, että Suomeen päästyään nämä naiset jatkavat terroristista toimintaansa, ja vahvistavat täällä jo olevaa jihadistista alamaailmaa, Halla-aho jatkoi.

Niin ikään kokoomus syyttää Haavistoa sekavista lausunnoista.

– Haavisto väitti ensin, että oikeuskanslerin ratkaisu al-Holin lasten kotiuttamisesta riittää hänelle mandaatiksi kotiuttamistoimiin ilman hallituksen linjausta. Myöhemmin hän totesi, että hallituksen iltakoulu on hyväksynyt toimintalinjauksen, Mykkänen ihmettelee.

Huhumylly pyörii

Al-Holin lasten kotiuttamisesta liikkuu valtavasti huhuja.

Lännen Media kuuli hetki sitten väitteen, että charter-lento, jossa olisi lapsia ja äitejä, saapuisi Suomeen ensi viikon torstaina.

Mykkänen jatkoi, että kovimmissa huhupuheissa väitetään, että al-Holin leiriltä tuotaisiin nyt ihmisiä pienissä ryhmissä, jotta poliittista päätöstä ei tarvitsisi tehdä.

– Hallituksen johto ei ole tätä suoraan kiistänyt. Jos väitteet pitävät paikkansa, kyseessä on selvästi vastuun väistäminen vakavassa asiassa. Eduskunnan ja suomalaisten on saatava tietää todellinen tilanne, Mykkänen vaatii.

Kokoomuksella kuin myös kristillisillä on ajatus, että Suomen kansalaisuuden omaavia lapsia autetaan tulemaan Suomeen ilman aikuisia, jos siihen löytyy turvallinen tapa.

– Lapset eivät ole voineet valita, missä syntyvät ja missä olosuhteissa elävät, sen valinnan ovat tehneet heidän vanhempansa, Mykkänen tiivisti.

Posti ei selvinnyt

Liike Nyt -puheenjohtaja Hjallis Harkimo jatkoi, että pelkästään lasten poissaanti leiriltä on vaikea rasti, koska on kerrottu, ettei lapsia päästetä pois ilman heidän äitejään.

Harkimo muistutti myös, että vain pari viikkoa sitten tehtailtaan välikysymystä postijupakasta. Sen seurauksena hallitus kaatui.

– Mutta mitä postikriisissä oikein tapahtui? Sitä emme tiedä.

Johtopäätöksiä, ministeri

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio korostaa, että Haavistolla on vielä mahdollisuus antaa selvityksensä.

– Ei varmaan olisi pahitteeksi, jos hän kertoisi totuuden ja pyytäisi anteeksi. Ehkä hän vetäisi johtopäätökset sen jälkeen, voiko hän enää jatkaa nykyisessä tehtävässään. Nämä ovat ne poliittiset asiat, joita me katsomme nyt.

Hän jatkaa, että tyylikäs tapa olisi ollut se, että Haavisto olisi jättäytynyt pois uudesta hallituksesta.

– Tästä päästään kokonaiskuvaan, eli mikä on enää politiikan luottamus.

Hän viittaa ministereihin, joiden takia hallitus kaatui.Valtion omistajaohjauksesta vastannut Sirpa Paatero ( sd.) erosi, mutta jatkaa nyt hallituksessa. Antti Rinne ( sd.) pantiin puhemiehistöön.

Mitä jatkossa?

Eduskunnan käytävillä on jo kuiskuteltu sellaistakin mallia, että jos välikysymykseen saadut vastaukset eivät ole tyydyttäviä, niin tapaus Haavisto voitaisiin käsitellä eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.

Tämä voi tapahtua, jos vähintään kymmenen kansanedustajaa näin vaatii. Ennen raja oli vain viisi edustajaa.

Tämä olisi kuitenkin raskas ase, ja siksi oppositio ei siitä vielä puhu. Mielipide on, että ensin katsotaan tämä prosessi, eli välikysymys loppuun.

Päätyminen perustuslakivaliokuntaan olisi oikeudellinen, ei poliittinen prosessi.

Tapaus al-Hol leiriläiset elää vielä keskiviikon ajan, sillä ulkoministeriöstä tiedotettiin, että Haavisto pitää tiedotustilaisuuden kello 16.