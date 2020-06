Hallitus neuvottelee jälleen huomenna koronarajoitusten purkamisesta – Mitä sanotaan etätöistä, matkustuksesta ja ikäihmisistä?

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on aiemmin kertonut, että yhtenä asiana keskusteluissa on höllennetäänkö matkustussuosituksia esimerkiksi Saksaan.

Hallitus neuvottelee jälleen tiistaina kello 11 lähtien koronaepidemian vuoksi annettujen rajoitusten purkamisesta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi viime viikolla, että tiistaina käsitellään rajakysymyksiä, ikääntyneiden toimintaohjeita ja etätyösuositusta. Lisäksi asialistalla on jatkosuunnitelma valtiosihteeri Martti Hetemäen exit- ja jälleenrakennustyöryhmän toisen vaiheen raportin pohjalta tehtävistä toimista.

Rajakysymyksellä tarkoitetaan matkustusrajoitusten purkamista. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on sanonut yhtenä asiana olevan se, höllennetäänkö matkustussuosituksia esimerkiksi Saksaan.

Suomesta saa nyt matkustaa vapaasti Baltian maihin sekä Norjaan, Tanskaan ja Islantiin. Muualle ulkomaille hallitus on suositellut edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista ja sieltä takaisin saapuville on suositeltu omaehtoista, 14 vuorokauden karanteenia.

Sisärajavalvonta on jatkunut Suomen ja muiden kuin edellä mainittujen Schengen-maiden välisessä liikenteessä. Koko Schengen-alueelta on kuitenkin mahdollista paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne.

Suomen matkustusrajoitukset ovat herättäneet närää Ruotsissa. Hallitus on kertonut tavoitteena olevan, että rajoitukseton matkustaminen Ruotsista Suomeen sallitaan niin nopeasti, kuin tautitilanne sen sallii.

Jokaisella Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen, ja kaikilla on oikeus lähteä maasta.

EU:n ulkorajoilla rajaliikenteen rajoitukset jatkuvat 14.7. saakka. Ulkorajoilla sallitaan paluuliikenne Suomeen, kauttakulkuliikenne Helsinki-Vantaan lentokentällä ja muu välttämätön liikenne.

Etätyösuositus voimassa

Hallitus linjasi toukokuun alussa, että etätyösuositus jatkuu toistaiseksi. Sitä oli silloin määrä arvioida uudelleen vasta kesän jälkeen. Nyt suositusta käsitellään jo tiistaina, koska koronavirusepidemia on hidastunut.

Työnantajakeskusjärjestö EK:ssa on ihmetelty etätyösuosituksen jatkamista.

Toisaalta esimerkiksi Lakimiesliitto on tehnyt palkansaajakeskusjärjestö Akavalle aloitteen siitä, että työpaikoille olisi laadittava yhteinen ohjeistus itsensä koronariskiryhmään kokevien oikeudesta jatkaa etätyötä myös rajoitusten päättyessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedotti maanantaina yhdestä uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta. Yhteensä Suomessa on kuollut koronavirukseen 327 ihmistä.

Sairaalahoitoa koronaviruksen takia saa 21 ihmistä. Tehohoidossa on kaksi henkilöä.

Uusia tartuntoja oli THL:n tietoon tullut vain yksi.

Ikäihmisten ohjeessa muistutus turvavälistä

Tiistaina hallitus pui myös ikääntyneiden toiminta-ohjeita. Voimassa olevan linjauksen mukaan heidän on tärkeää noudattaa yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi. Hoidettaessa esimerkiksi kauppa- ja apteekkiasioita on ollut suositeltavaa huolehtia käsihygieniasta ja pitää kahden metrin turvaväliä muihin ihmisiin.

Yli 70-vuotiaita ja muita riskiryhmiin kuuluvia tavattaessa on suositeltu välttämään lähikontakteja kuten kättelyä ja halaamista. Lisäksi vierailijan on suositeltu suojaavan hengitystiensä ja muistavan käsihygienian ennen ja jälkeen vierailun. Jos on vähäisiäkin hengitystieinfektion oireita, vierailuja ei ole suositeltu.

Viime viikon keskiviikosta lähtien on purettu suositus välttää vierailuja sairaaloissa. Vierailuissa tulee kuitenkin edelleen noudattaa pidättyvää linjaa alueellista harkintaa käyttäen.

Ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä on iäkkäille ja muihin riskiryhmiin kuuluville asiakkaille järjestettävä mahdollisuus tavata läheisiään turvallisesti esimerkiksi ulkona tai erillisissä tapaamistiloissa. Asiakastiloihin pääsyä ei pääsääntöisesti suositella muille kuin yksikön henkilökunnalle.

Ravintoloille tuli jo helpotuksia

Ravintoloiden rajoitukset lievenivät maanantaina. Anniskelu on sallittua aamuyhdeksästä yhteen asti yöllä, kun sitä ennen se oli sallittua vain iltakymmeneen. Avoinna ravintolat voivat olla aamuneljästä nyt kahteen yöllä.

Noutopöydät on sallittu maanantaista lähtien. Ravintolan sisätiloissa saa oleskella 75 prosenttia muutoin sallitusta henkilömäärästä ja kaikilla asiakkailla on oltava oma istumapaikka.

Ravitsemisliikkeiden rajoituksista on määrä luopua 13. heinäkuuta, mutta senkin jälkeen jokaisella asiakkaalla on oltava istumapaikka.