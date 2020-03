Hallitus pidentää koulujen sulkemista ja etäopetusta kuukaudella

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi, että koulujen ja varhaiskasvatuksen rajoitukset kestävät 13. toukokuuta asti. Varaus on lukukauden loppuun asti.

Hallitus kertoi maanantai-iltana, että varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia tullaan jatkamaan kuukaudella 13. toukokuuta saakka eri kouluasteilla.

Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Kaikki alkuperäiset valmiuslain asetukset pidennetään 13. toukokuuta asti, lukuun ottamatta Uudenmaan sulkemista, joka on voimassa 19. huhtikuuta asti tämän hetken tiedon mukaan.

Etäopetus ja päivähoito kotona jatkuvat

Koulut ovat olleet pääosin suljettuina 13. huhtikuuta asti. Nyt aikaa siis pidennettiin kuukaudella.

Ensimmäisestä kolmanteen luokkaan lapset ovat saaneet käydä koulua, mutta vanhempia on suositeltu pitämään lapset kotonaan, jos se vain on mahdollista.

Päiväkodeissa on ollut sama käytäntö 13. huhtikuuta asti. Päiväkotiin on saanut viedä lapsen, mutta sitä on suositeltu välttämään, jos suinkin mahdollista.

Lopputulos on ollut se, että sekä kouluissa että päiväkodeissa on ollut vain murto-osa tavallisesta lapsimäärästä. Koululaiset ovat pääosin siirtyneet etäopetukseen ja kotitehtäviin.