Hallitus porrastaa hoitajamitoituksen kiristymistä ensi vuoden joulukuulle – oppositio syytti hallitusta vanhuspalveluiden heikosta tilasta

Hallitus porrastaa ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoituksen toteutusta. Asiasta kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) keskiviikkona eduskunnan täysistunnossa, jossa hallitus vastasi opposition välikysymykseen vanhus- ja terveyspalveluiden tilanteesta.

Mitoitukseksi tulee ensi huhtikuusta alkaen 0,65. Aiempi tavoite 0,7 astuu voimaan 1.12.2023, eli kahdeksan kuukautta aiemmin suunniteltua myöhemmin.

– Tämänhetkisen hoitohenkilöstön työvoimapulan vuoksi hallitus on arvioinut uudistuksen toteutuksen aikataulua uudelleen siten, että tavoitteesta ei kuitenkaan tingitä, mutta voimaantuloa porrastetaan, Lindén kertoi eduskunnalle.

– Uudistuksen rahoitus 128 miljoonaa pidetään voimassa. Täten luodaan edellytykset henkilöstömitoituksen saavuttamiselle, Lindén sanoi.

Hallitus on elo-syyskuussa punninnut näyttävästi mitoituksen kohtaloa. Pontta keskustelulle on antanut hoitajapula, jonka on arvioitu tehneen aiemmin sovitun aikataulun mahdottomaksi.

“Sosiaali- ja terveydenhuolto vakavan kriisin partaalla”

Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Sari Sarkomaa (kok.) sanoi puheenvuorossaan, että koko sosiaali- ja terveydenhuolto on tällä hetkellä vakavan kriisin partaalla. Hän arvosteli hallituksen päätöstä hoitajamitoituksesta vain paperilla tehdyksi ratkaisuksi.

– Moni kysyy perustellusti, onko hallitus aidosti sitoutunut ympärivuorokautisen 0,7:n mitoitukseen, kun olennaiset toimet sen toteuttamiseksi jätettiin tekemättä. Puhumattakaan toimista muiden vanhuspalveluiden tilan parantamiseksi, Sarkomaa sanoi.

Hän kuvaili nykyisiä oloja vanhusten hoivassa ja terveydenhuollossa epäinhimillisiksi ja syytti hallitusta epäonnistumisesta esimerkiksi hoitoalan veto- ja pitovoimasta huolehtimisessa.

– Vanhustenhuollon ennestään vaikea tilanne ja hoitajapula ovat pääministeri ( Sanna) Marinin hallituksen aikana vakavalla tavalla kriisiytyneet, vaikka toisin luvattiin.

Kritiikkiin yhtyi myös perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitänyt Arja Juvonen. Hän sanoi, että Suomessa on suuri hoitajavaje, ja ensi vuoden alussa aloittavien hyvinvointialueiden rahoitus ei tule riittämään.

Juvonen arvosteli hallitusta muun muassa siitä, ettei se ole kuullut hoitoalan työntekijöiden varoituksia potilasturvallisuuden vaarantumisesta.

“Aiheesta tehty 11 välikysymystä 2000-luvulla”

Välikysymykseen vastannut ministeri Lindén huomautti, että nykyiset ongelmat ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa. Lindénin mukaan aiheesta on tehty eduskunnassa 2000-luvulla 11 välikysymystä, ja hän piti tätä paitsi osoituksena aiheen tärkeydestä myös surullisena.

– Näiden aiempien välikysymysten yhteinen piirre on ollut huoli riittävästä palveluiden rahoituksesta. Usein viitattiin kuntien valtionosuuksien niukkuuteen, jopa niiden leikkauksiin. Jokainen tässä salissa tietää, että pääministeri Marinin (sd.) hallitus on panostanut kuntien rahoitukseen enemmän kuin mikään muu hallitus 30 vuoteen, Lindén sanoi.

Hän myös vetosi siihen, että hoitoalalle saataisiin työehtosopimusratkaisu.