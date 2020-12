Hallitus siirsi sote -pallon eduskunnalle – Krista Kiuru: Tällä kertaa kotiläksyt on luettu ja annetut reunaehdot täyttyvät

Hallitus on toiveikas, että 1600 sivun lakipaketti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksesta läpäisee eduskunnan käsittelyn. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoo, että edellisestä esityksestä on otettu oppia ja perustuslakivaliokunnan antamat reunaraamit on otettu huomioon.