Hämeenlinnalainen start up Trifami solmi yhteistyösopimuksen teräsjalostajajätin kanssa – Hyödyntävät purkumateriaaleja 3D-tulostamalla

Hämeenlinnalainen rakennusalan start up Trifami 3D Oy on tehnyt yhteistyösopimuksen teräsjalostaja Weckman Steel Oy:n kanssa.

Trifami 3D kehittää konseptia, jossa purkubetoni jalostetaan 3D-tulostukseen soveltuviksi rakennusmateriaaleiksi.

Tuotekehitystä on tehty pari vuotta ja varmaa on, että purkubetonin hyödyntäminen rakennusmateriaalina on mahdollista.

Yhteistyökumppanuudesta lisäresursseja

Hämeenlinnalaisyritys ei ole ensimmäisenä liikkeellä uusiobetonia valmistamassa.

– 3D-tulostettava ja talonrakennukseen soveltuva betoni ovat kuitenkin meillä ne spesialisoivat tekijät, sanoo toimitusjohtaja Reetta Tolonen-Salo.

Tavoitteena on viedä yritys kansainvälisille markkinoille, mihin nyt solmitun yhteistyösopimuksen toivotaan auttavan.

– Yhteistyösopimus tuo lisäresursseja, ja kasvumahdollisuutemme paranevat.

Tänä vuonna tulostetaan jo

Loppuvuodesta Hämeenlinnassa toteutetaan pilotti, jossa uusiobetonia testataan 3D-tulostustyyppisesti.

– Joku tuote on tarkoitus tulostaa. Taloja ei vielä tulosteta, mutta leikkimökki tai roskakatos se voisi olla, Tolonen-Salo kertoo.

Loppuvuodesta 2021 vuorossa on isompi pilotti, jossa tuotteet ovat saaneet lopullisemman muodon.