Hämeenlinnan kirje: Miltä tuntuisi skeitata Aalto-maljakossa?

Kaupunginvaltuusto puhui maanantaina kauniisti kaupunkilaisten yhteisöllisyydestä ja osallistumisesta päätöksentekoon.

Timo Kaunisto (kesk.) hahmotteli maaseudun kehittämisestä tuttua “Leader-tyyppistä” rahoitusta. Hän oli innoittunut Renkoon hartiavoimin rakennetusta skeittipuistosta (Hämeen Sanomat 7.9.2019).

Tuohon tempautui mukaan Helena Lehkonen (kok.) muistellen oman poikansa skeitti-innostusta. Kun emäkaupungin pitäjien elävöittämishankkeista puhuttiin, Lehkonen kannusti rakentamaan Iittalaan Aalto-maljakon muotoisen skeittirampin. (Lehkonen saattoi tarkoittaa rakennelmaa, jota kutsutaan skeittipooliksi.)

Vallan mainio idea! Herättää heti konkreettisen mielikuvan ja vetää huulet hymyyn.

Lehkonen laskeskeli, että rampin voisi kytkeä vuoteen 2021, jolloin Iittalan lasitehdas täyttää 140 vuotta.

Jäämme odottelemaan Fiskars-konsernin vastausta. Tässähän on oivallinen mahdollisuus jopa valtakunnalliselle peeärrälle ja julkisuudelle.

Onnellisia kaupunkilaisia

Vuotta 2021 on jo maalailtu Iittalaan koko kylän yhteisenä juhlavuotena.

Lasitehtaan pyöreiden lisäksi Kalvolan kirkko täyttää sata vuotta ja maankuulu seksikäs suklaa, Kultasuklaa Oy, on jo kolmekymppinen.

Valtuustokeskustelussa vilahti myös vaikutelmia kaupunginjohdon tekemiltä pitäjäkierroksilta.

– Iittalalaiset ovat onnellisia kotikaupungistaan, luonnehti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio (kok.).

Kun suhde on noinkin lämmin, sopii odottaa, että kaupunki aikanaan huomioi entisten Kalvolan kuntalaisten juhlafiilikset ihan rahallisesti niin että pitäjässä pidetään kunnon pirskeet.

Pikku i:n kylästä Iittala Village



Kaupunki on ollut osaltaan kehittämässä Iittalaa hankkeessa nimeltä i-laakso. Sen vakuutetaan lisänneen liikevaihtoa, lujittaneen yhteistyöverkostoa ja Iittalaa etenkin matkailukohteena.

Pikku i:n kylän seuraava kehitysaskel on nimeltään Iittala Village. Tavoitteena on olla muotoilun, taiteen ja käsityöläisyyden kylä, jossa vierailijalla riittää näkemistä ja koettavaa koko päiväksi.

Valmiina on uudistavaa puistosuunnitelmaa, brändisuunnitelma ja kasvustrategiaa. Lasimäen kauppiasyhdistyksen ylläpitämä Iittala Village -nettisivusto kokoaa yhteen Lasimäen ja lähialueen matkailutarjonnan.

Lupaava alku.