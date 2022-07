Haminan mursun kuntoa tutkitaan nukutuksessa, eläintä nostetaan pois metsästä

Kymenlaaksoa kiertänyt mursu nukutettiin seitsemän jälkeen illalla Kotkassa, jotta sen kuntoa päästiin tutkailemaan tarkemmin. Näin kertoo Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti STT:lle.

Alueelle on tuotu myös mursun siirtämiseen ja kuljetukseen tarvittavia välineitä, vaikka lopullista päätöstä mursun kohtalosta ei vielä ole tehty. Puoli yhdeksän maissa Helsingin Sanomien livelähetyksessä näkyi, kun mursua alettiin siirtää pois metsän laidalta.

Korkeasaari tiedotti aiemmin tänään, että päätös mursun tulevaisuudesta tehdään viranomaisten yhteistyönä. Vaihtoehtoina on viedä eläin Korkeasaaren eläintarhaan tai lopettaa se.

Korkeasaaren eläintarha valmistautuu vastaanottamaan mursun villieläinsairaalaansa, mutta sekä mursun nukuttaminen kuljetusta varten sekä itse kuljetus ovat isolle merinisäkkäälle riskialttiita.

Mursu kuolisi meressä

Kymenlaaksossa liikkunut mursu on nälkiintynyt, eikä se enää selviä yksin luonnossa, arvioi biodiversiteettiasiantuntija Riku Lumiaro Suomen ympäristökeskuksesta STT:lle. Hän on arvioinut mursun kuntoa näkemiensä kuvien perusteella. Lisäksi Lumiaro on ollut mursun tiimoilta yhteydessä muun muassa Korkeasaaren eläinlääkäreihin ja arktisen alueen eläinten asiantuntijoihin.

Mursu löytyi aamulla Kotkasta makoilemasta paikallisen talon pihalta. Pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Juha Säämänen kertoi STT:lle, että mursu oli kavunnut 150 metrin matkan maata pitkin, ennen kuin se päätyi kuusiaidan viereen pötköttämään.

Lumiaron mukaan mursun tulo maalle kertoo sen nälkiintymisestä.

– Mursu on tullut maihin, siltä on hävinnyt rasvakerros ja sen lapaluut näkyvät. Se kuolisi meressä nyt, Lumiaro arvioi.

Poliisi on eristänyt alueen ja toivoo, ettei paikalle tulisi ihmisiä.

Virallista päätöstä mursun kohtalosta ei ole tehty, mutta Lumiaron mukaan vaihtoehtoina on joko lopettaa eläin tai siirtää se Korkeasaaren eläintarhaan kuntoutettavaksi.

– Tämä on hankala tapaus. Ison eläimen nukuttaminen on vaikeaa, eikä siitä ole kenelläkään kokemusta, Lumiaro sanoo.

Korkeasaaren tiedotteessa vahvistettiin iltapäivällä Lumiaron arviot eläimen kunnosta. Myös tiedotteen mukaan mursu on erittäin nälkiintynyt, laiha ja sen ihonalainen rasvakerros on niin ohut, että todennäköisesti tästä syystä eläin ei viihdy enää vedessä vaan hakeutuu maalle.

“Minni-kissa oli vähän vauhkona”

Mursukeisari, vastaa puhelimeen talon asukas Jukka Hovila. Hovila oli huomannut mursun pihallaan aamulla seitsemän aikaan.

Eläin oli kotkalaisen talon pihalla mennessään murjonut mattotelineen, ja asukkaiden auto on jouduttu siirtämään turvaan pihalta.

– Ihmettelin, miksi Minni-kissa oli vähän vauhkona. Oli kova kiire sisään. Syy selvisi pian, Hovila kertoo.

Hovila teki ilmoituksen mursusta vasta kahdeksan jälkeen, koska oli parhaillaan lähdössä katsomaan Rammsteinin konserttia Tallinnaan ja laivaan oli kiire.

– En olisi päässyt pois kotoa, jos tietä pitkin olisi tullut paloautoja, mediaa ja muita uteliaita, hän sanoo.

Tällä hetkellä kotona on paikalla vain Minni-kissa, ja naapurit raportoivat Hovilalle uusista käänteistä.

Hovila kertoo, että auto on jouduttu siirtämään turvaan pihalta.

Mursu oli jo aiemmin kulkenut pihalla niin, että mattoteline oli jyrääntynyt maahan. Mursu oli kulkenut aivan Hovilan auton vierestä, mutta siihen ei hänen yllätyksekseen tullut naarmuja.

Viikonloppuna mursu ui kalastajan rysään ja kaatoi kalastajan veneen. Suomenlahden merivartiosto pelasti kalastajan, joka selvisi tilanteesta naarmuitta.

Mursu on erittäin harvinainen vieras Itämerellä, mutta eläimestä on tullut viime päivien aikana kosolti havaintoja.

Perjantaina mursu ilmestyi köllöttelemään Kymenlaakson Haminaan rannalle, mikä herätti ihmisissä suurta kiinnostusta. Ensimmäisiä havaintoja eläimestä tehtiin torstaina kaupungin rantavesissä.