Hammaslääkäriliitto MTV:n uutisille: Korona-aikana on peruuntunut jo 1,8 miljoonaa hammashoidon käyntiä

Korona-aikana on peruuntunut jo 1,8 miljoonaa hammashoidon käyntiä, kerrotaan Hammaslääkäriliitosta MTV:n uutisille .

Hammasperäisten infektioiden määrä on lisääntynyt ja hampaiden hoitamatta jättäminen näkyy tehohoidossa asti, kertoo liiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa MTV:lle.

Tehohoidossa edustettuna ovat Virtomaan mukaan erityisesti nuoret miehet. Pään tai kaulan takia tehohoitoon joutuvista nuorista miehistä kaksi kolmesta joutuu teholle hampaiden huonon kunnon takia. Virtomaa arvioi, että nuorten miesten hammasterveydenhoitoon vaikuttavat erityisesti jonot sekä hammashoidon hinta.

– Kyllä pidän vakavana tätä tilannetta ja nyt on aika herätä tähän totuuteen siitä, että mitä siellä suomalaisten suissa muhii ja etenkin tässä näyttäytyy tämä polarisaatio, Virtomaa sanoo MTV:lle.

Polarisaatio näkyy Virtomaan mukaan myös lasten hammashoidossa. Tervesuisia lapsia on paljon, mutta on myös lapsia, joilla on hampaissaan runsaasti reikiä.

Hampaiden terveyteen vaikuttaa esimerkiksi se, miten niitä hoitaa. Hammaslääkäriliiton mukaan yli 30-vuotiaista miehistä noin joka toinen pesee hampaansa korkeintaan kerran päivässä.

Hammaslääkäriliitto toivoo, että hallitus vähintään kaksinkertaistaisi hammashoidon Kela-korvaukset väliaikaisesti jonojen purkamiseksi.