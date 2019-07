Harhautunut ohjus osui maahan Kyproksella yöllä – ilmeisesti peräisin Israelin ja Syyrian taisteluista

Kohteestaan harhautunut ohjus on iskeytynyt maahan Pohjois-Kyproksella aamuyöllä Suomen aikaa.

Räjähdys tapahtui noin 20 kilometrillä Pohjois-Kyproksen pääkaupungin Nikosian koillispuolella. Paikalliset asukkaat kertoivat kyproslaiselle medialle, että he näkivät valon taivaalla ja kuulivat kolme kovaa räjähdystä. Räjähdykset kuuluivat kilometrien päähän.

Räjähdys sytytti kukkuloita palamaan, mutta ei vaatinut kuolonuhreja.

Israelilla oli räjähdyksen hetkellä menossa ilmaisku Syyriaa vastaan. Syyrialaislähteiden mukaan maan ilmapuolustus vastasi iskuun.

– Ensiarvioiden mukaan kyseessä on venäläisvalmisteinen ohjus, joka oli osa ilmapuolustusjärjestelmää. Se ei osunut maaliinsa ja putosi maahamme, Pohjois-Kyproksen ulkoministeri Kudret Ozersay sanoi Facebookissa tapahtuman jälkeen.

Ozersayn mukaan ohjuksen osien putoaminen useaan eri paikkaan viittaa siihen, että se räjähti ilmassa.

Onnettomuus olisi ensimmäinen kerta, kun Kypros saa osansa Lähi-idän sotaoperaatioista, vaikka se sijaitsee hyvin lähellä konfliktialueita.

Israelin lentokoneet iskivät Syyrian pääkaupungin Damaskoksen laitamille sekä Homsiin, joka on noin 310 kilometrin päässä Nikosiasta. Iskuissa kuoli ainakin neljä siviiliä ja haavoittui 21.

Kyproslainen sotilasasiantuntija Andreas Pentaras sanoi kyproslaiselle tv-kanavalle ohjuksen olevan kuvien perusteella venäläisvalmisteinen. Tämä käy hänen mukaansa ilmi venäjänkielisestä kirjoituksesta, joka näkyy ohjuksen romussa. Pentaraksen mukaan Syyrialla on käytössään venäläisvalmisteisia ohjuksia, joiden kantama riittää osumakohtaan asti.

Pohjois-Kypros on Kyproksen saaren pohjoisosan alue, joka julistautui itsenäiseksi vuonna 1983. Sen itsenäisyyden on tunnustanut vain Turkki, joka miehitti alueen jo vuonna 1974. Pohjois-Kypros on Kyproksen tasavallan rajojen sisäpuolella.