Harris otti vastaan historiallisen varapresidenttiehdokkuutensa: "Rasismia vastaan ei ole rokotetta"

Yhdysvalloissa senaattori Kamala Harris on nimitetty virallisesti demokraattipuolueen varapresidenttiehdokkaaksi. Harris otti ehdokkuutensa vastaan puoluekokouksen kolmantena päivänä puheessa, jossa hän kiinnitti huomiota rasismin vastaiseen taisteluun.

– Rasismia vastaan ei ole olemassa rokotetta. Meidän on tehtävä töitä, Harris sanoi puheessaan, jonka hän piti presidenttiehdokas Joe Bidenin kotiosavaltiosta Delawaresta.

– Meidän on tehtävä töitä George Floydin, Breonna Taylorin, ja liian monien muiden puolesta, lastemme ja kaikkien meidän puolesta. Meidän on tehtävä töitä täyttääksemme lupauksen siitä, että olemme kaikki tasaveroisia lain edessä.

Harris on ensimmäinen musta nainen, joka on ollut Yhdysvalloissa suuren puolueen varapresidenttiehdokkaana. Jamaikalaisen isän ja intialaisen äidin tyttärenä hän on myös ensimmäinen intialaistaustainen varapresidenttiehdokas. Bidenin vaalivoitto tekisi Harrisista maan ensimmäisen naispuolisen varapresidentin.

Harris sanoi, että hänen ehdokkuutensa on niiden sukupolvien ansiota, jotka tekivät töitä yhdenvertaisuuden puolesta. Hän puhui myös edesmenneestä äidistään, joka muutti Yhdysvaltoihin Intiasta.

– Voi kuinka toivonkaan, että hän olisi täällä, Harris sanoi ja kertoi miettivänsä, mitä hänen 25-vuotias äitinsä ajatteli synnyttäessään hänet.

– Hän tuskin olisi osannut kuvitella että seison nyt tässä ja sanon nämä sanat: hyväksyn ehdokkuuden Yhdysvaltain varapresidentiksi.

Hän suitsutti puheessaan myös Bidenia ja tämän saavutuksia esimerkiksi tiukempien aselakien ja terveydenhoidon saralla.

Nelipäiväinen puoluekokous huipentuu perjantaina aamuyöllä Suomen aikaa, jolloin Biden pitää linjapuheensa.

Obama sai Trumpin suuttumaan

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama kritisoi puoluekokouksen puheessaan poikkeuksellisen rajusti istuvaa presidenttiä Donald Trumpia.

Obama sanoi, ettei odottanutkaan Trumpin jatkavan hänen politiikkaansa tullessaan presidentiksi. Hän toivoi silti jollain lailla normaalia presidenttiä, mutta joutui pettymään.

– En uskonut, että hän suhtautuisi siihen kuin vain yhtenä tosi-tv-ohjelmana lisää, jonka avulla hän saa niin kovasti kaipaamaansa huomiota, Obama latasi.

– Toivoin maamme puolesta, että Donald Trump näyttäisi jotain kiinnostusta ottamaan työnsä vakavasti, että hän tuntisi virkansa painoarvon ja löytäisi kunnioitusta demokratialle, joka oli asetettu hänen huomaansa. Mutta hän ei koskaan tehnyt sitä.

Obama nosti esiin viime aikojen koronakriisin vakavat seuraukset: yli 170 000 kuollutta amerikkalaista ja miljoonia menetettyjä työpaikkoja.

Obaman kritiikki on poikkeuksellisen tiukkaa presidentiltä toiselle. Yleensä entiset presidentit ovat pysyneet pääosin sivussa politiikasta ja välttäneet kritisoimasta seuraajiaan, ja myös Obama on noudattanut paljolti tätä linjaa.

Trump on kuitenkin muuttanut keskustelukulttuurin sääntöjä esimerkiksi kritisoimalla kovasanaisesti edeltäjiään.

Trump ei selvästikään pitänyt Obaman puheesta, johon hän reagoi Twitterissä kipakasti. Presidentti nosti esiin vanhan syytöksensä siitä, että Obama olisi urkkinut hänen kampanjaorganisaatiotaan.

– Hän vakoili kampanjaani ja jäi kiinni! Trump kirjoitti isoilla kirjaimilla.

– Miksei hän asettunut hitaan Joen tueksi ennen kuin homma oli jo ratkennut, ja sittenkin hyvin myöhään? Miksi hän yritti saada häntä olemaan asettumatta ehdolle? Trump jatkoi viitaten mediatietoihin, joiden mukaan Obama olisi aikanaan sanonut Bidenille, ettei tämän tarvitse osallistua presidenttiehdokaskisaan.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

”Joe teki minusta paremman presidentin”

Trumpin kritisoimisen lisäksi Obama kehui demokraattien presidenttiehdokasta Bidenia, joka toimi hänen varapresidenttinään.

– Kun aloin 12 vuotta sitten etsiä itselleni varapresidenttiä, en tiennyt, että löytäisin veljen, Obama sanoi.

– Kahdeksan vuoden ajan Joe oli viimeinen henkilö samassa huoneessa aina, kun tein ison päätöksen. Hän teki minusta paremman presidentin.

Obama lupasi Bidenin laittavan koronapandemian kuriin ja parantavan Yhdysvaltain terveydenhoitojärjestelmää.

Entinen presidentti nosti puheessaan esiin aiemmat sukupolvet, jotka taistelivat tehdäkseen Yhdysvalloista paremman ja tasa-arvoisemman maan. Hän näytti lähes liikuttuvan kuvaillessaan mustia, joita aikanaan ruoskittiin orjina, tai jotka 1900-luvullakin joutuivat pahoinpidellyiksi yrittäessään äänestää. Obama yritti näitä esimerkkejä käyttäen inspiroida kansalaisia aktivoitumaan.

– Jos jollain oli oikeus ajatella, että tämä demokratia ei toimi eikä voisi toimia, se oli näillä amerikkalaisilla. Meidän esi-isillämme, Obama sanoi.

– Silti he luovuttamisen sijaan yhdistivät voimansa ja totesivat, että jollain tavalla saamme tämän toimimaan.

Obama piti puheensa Philadelphiasta, jossa Yhdysvaltain perustuslaki laadittiin.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Clinton varoitti toistamasta vuoden 2016 virheitä

Obamaa lukuun ottamatta kolmannen päivän pääosassa olivat demokraattipuolueen johtavat naispoliitikot. Harrisin ohella ääneen pääsi esimerkiksi demokraattien neljän vuoden takainen presidenttiehdokas Hillary Clinton.

Hän nosti puheessaan esiin vuoden 2016 vaalit. Tuolloin Clinton oli ennen vaaleja selvässä gallupjohdossa ja sai enemmän kokonaisääniä, mutta hävisi Trumpille valitsijamiehissä.

Hänen mukaansa demokraattien pitää varmistaa, että tällä kertaa mikään ei jää sattuman varaan.

– Älkää unohtako: Joe ja Kamala voivat saada kolme miljoonaa ääntä enemmän ja hävitä silti. Minä tiedän sen. Tarvitsemme niin murskaavat lukemat, että Trump ei voi keplotella voittoon, Clinton sanoi.

– Neljän vuoden ajan ihmiset ovat sanoneet minulle, ’en tajunnut kuinka vaarallinen hän on’, ’kunpa voisin mennä takaisin ja toimia toisin’, tai mikä pahinta, ’minun olisi pitänyt äänestää.’

Ilmastonmuutoskin esillä

Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi korosti puheessaan sitä, mitä kaikkia uudistuksia demokraatit tekisivät, jos Trump ja senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell eivät seisoisi tiellä. McConnell on tämän syksyn vaaleissa ehdolla jatkokaudelle senaatissa, ja senaatin vaikutusvaltaisimpana republikaanina hän on yksi demokraattien tärkeimmistä hyökkäysten kohteista.

Yhdysvaltain historian ensimmäinen naispuolinen puhemies piti esillä myös sukupuolten välistä tasa-arvoa.

– Tässä kuussa Yhdysvallat juhlii naisten äänioikeuden 100-vuotispäivää, ja meillä on edustajainhuoneessa 105 naista. Heistä 90 on demokraatteja, Pelosi sanoi.

New Mexicon kuvernööri Michelle Lujan Grisham puolestaan piti puoluekokouksen keskeisin ilmastonmuutospuheen aurinkopaneelien keskeltä.

– Tiedämme, että planeetan pelastamiselta alkaa loppua aika. Meillä on marraskuussa mahdollisuus lopettaa kaksi eksistentiaalista kriisiä: Trumpin presidenttikausi ja hänen edustamansa ympäristön tuhoutuminen, Lujan Grisham sanoi.

Presidenttiehdokkuutta itsekin tavoitellut senaattori Elizabeth Warren piti puheensa päiväkodista, ja käytti sen päivähoidon käsittelemiseen korostaen sitä, että koronakriisi on tehnyt työn ja lastenhoidon yhdistämisestä monille vanhemmille entistä hankalampaa. Hän myös löylytti Trumpia koronakriisin huonosta hoitamisesta.