Vaalealla sohvalla vaaleassa jakkupuvussa istuva Krista Kosonen on kaukana rähjäisessä asuntovaunussa asuvasta Alfhildr Enginnsdottirista. Alfhildr on toinen päärooleista HBO:lla 21. elokuuta alkavassa Beforeigners-sarjassa. Toinen on Lars Haaland, jota näyttelee norjalainen...