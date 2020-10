Heikki Salon työviikot venyvät pahimmillaan yli satatuntisiksi – Rengon vuoden yrittäjän kuppilakeikoille saavutaan matkojen päästä

Heikki Salon perustamasta Cafe Bar Rengiasta on muodostunut kymmenvuotisen taipaleensa aikana varsinainen kyläkeskus.

– Bändirintamalla on pärjätty hyvin. Esiintyjiä on käynyt meillä Eurooppaa myöten. Hyvän kumppaniverkoston avulla on ollut helpompi neuvotella artisteja.

Parhaimmillaan lippuja on myyty tapahtumiin 300 kappaletta. Salon mukaan suurin osa tulijoista saapuu paikkakunnan ulkopuolelta.

Bändi-iltojen lisäksi Salo on järjestänyt markkinapäiviä tontillaan yhteistyössä Rengon Yrittäjien kanssa. Lisäksi on järjestetty suosittuja harrasteautotapahtumia.

”Tilapäiskeikka” venyi vuosiksi

Salon yrittäjyys alkoi jo 1993 makeisten tukku- ja vähittäismyynnillä. Makeiskaupan ohessa yritys myi marjoja teiden varsilla ja vähitellen kuvaan tulivat catering-palvelut.

Vuosituhannen vaihteessa Salo päätti keskittyä omaan liikkeeseen, Hämeenlinnan Makeistukkuun.

– Yksi ”tilapäiskeikka” tuli eteen Kalpalinnan laskettelukeskuksessa Turengissa, kun sinne sovittu ravintoloitsija oli kadonnut kuin tuhka tuuleen. Rinteet olivat aukeamaisillaan, joten omistaja pyysi minua laittamaan kahvilatoiminnot pystyyn väliaikaisesti. No, kahdeksi viikoksi sovittu pesti venähti sitten kahdeksan vuoden mittaiseksi, naurahtaa Salo.

Torstaina Salo palkittiin Vuoden 2020 Rengon yrittäjänä. Palkinnon perusteluihin kuului Salon aktiivisuus ja toimeliaisuus yhteisön elinvoimaisuuden eteen.

Bändi-iltoja nopeallakin varoitusajalla

Syksyn keikkakalenteri on koronan ja mahdollisten uusien rajoitusten vuoksi avoin.

– Kontaktit ovat olemassa ja nopealla varoitusajalla pääsemme järjestämään bändi-iltoja. Maineemme on kasvanut ja esiintyjät ottavat aktiivisesti yhteyttä, iloitsee Salo.

Kesä meni Salon mukaan olosuhteisiin nähden ”ihan hyvin”.

– Kaupungin kautta haettuna sain kahden tonnin yksinyrittäjätuen, millä sai jotain kustannuskipuja lievitettyä. Kehittämisrahaa en hakenut.

Salo työskentelee pääasiallisesti yksinyrittäjänä ja tapahtumiin pyydetään tuttua luottoväkeä hommiin. Parhaimmillaan yrittäjän työviikot saattavat venyä yli satatuntiseksi.

– Aika usein on sunnuntai-iltana takki tyhjänä, kun viikonlopulle kasautuu sesonkia.