Helpotus ja väsymys välittyivät viisikosta, kun sopuun oli päästy – Annika Saarikko: "Sopu ei ole täydellinen, mutta harvoin elämä on"

Pääministerin virka-asunnon Kesärannan eteen oli kerääntynyt keskiviikkona puolen päivän aikaan toimittajia ja kuvaajia hallituksen tiedotustilaisuuteen. Tunnelma oli odottava, kun oli tullut tieto, että hallitus olisi vihdoin päässyt kehysriihineuvotteluissa sopuun.

Aurinko pilkisti pilvien lomasta ikään kuin merkiksi valosta, joka vihdoin pilkisti tunnelin päässä. Puheenjohtajia odotellessa toimittajat spekuloivat suorissa lähetyksissä, miten mahdollinen sopu oli syntynyt ja mistä oli kiikastanut: turpeesta, työllisyystoimista vai jostain muusta.

Kellon lähestyessä yhtä pääministerin virka-asunnon edessä olevan pöydän eteen asteli viisikko eli hallituspuolueiden puheenjohtajat. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi, että sopu oli löytynyt.

Tästä huolimatta viisikossa ei näkynyt suurta iloa tai riemua. Ylävitosia ei heitelty ja leikkisä sanailu loisti poissaolollaan. Puheenjohtajista välittyi ennemminkin helpotus ja väsymys.

Se on ymmärrettävää, koska alun perin kahden päivän pituiseksi kaavailtu kehysriihi oli venynyt jo kahdeksannelle päivälle. Neuvottelujen vaikeudesta kertoi sekin, että jopa hallituksen kaatumisella oli spekuloitu.

Puoliväliriihessä on ollut kiista erityisesti työllisyystoimista, valtiontalouden isoista linjoista ja turpeesta. Erimielisyyttä on ollut myös siitä, kuinka paljon valtion menot saavat ylittää hallitusneuvotteluissa asetetut raamit vuonna 2023.

Keskusta on kertonut vaatineensa tiukempaa taloudenpitoa ja pienempää raamien ylitystä kuin esimerkiksi pääministeripuolue sdp. Julkisuuteen tulleiden tietojen ja kommenttien perusteella sovun syntyminen oli ollut pitkälti juuri keskustasta kiinni.

Nyt palikat on tiettävästi saatu kutakuinkin paikoilleen. Tiedotustilaisuuden tunnelmasta ja puheenjohtajista välittyi, ettei se ole ollut helppoa.

Keskustan puheenjohtaja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko tiivisti neuvottelutuloksen:

– Sopu ei ole täydellinen, mutta harvoin elämä on, Saarikko kuvaili.

Merkille pantavaa tiedotustilaisuudessa oli se, ettei hallituskumppaneille jaettu laajasti kiitoksia, vaikka pitkien neuvottelujen jälkeen maali vihdoin häämöttää. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) kiitti Marinia kärsivällisyydestä ja Saarikko ratkaisuhakuisuudesta.

Kiitosten sijaan puheenjohtajat korostivat, että jokainen on joutunut joustamaan, toista on tultu vastaan ja neuvottelut ovat olleet vaikeat. Muutenkin puheenjohtajat olivat kommenteissaan pidättyväisiä. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoi, että hallitusohjelman isoihin linjoihin on sitouduttu ja on ”tyytyväinen, että päästään eteenpäin”.

– Hallitusohjelma on vieläkin erittäin hyvä, totesi puolestaan opetusministeri Jussi Saramo (vas.) ja lisäsi, että nyt on jälleenrakennuksen aika, kun koronapandemiaa on pystytty torjumaan hyvin.

Koleahko kevätsää teki nopeasti tehtävänsä ja lyhyt tiedotustilaisuus ulkona päättyi jo noin kymmenen minuutin jälkeen. Ehkä keskiviikon sää kuvastikin hyvin hallituksen tunnelmaa kehysriihen lopun häämöttäessä: hieman viileä mutta auringon pilkahduksia pilvien lomasta.