Helsingin kokoomus vahvisti Juhana Vartiaisen puolueen pormestariehdokkaaksi

Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Juhana Vartiainen on valittu kokoomuksen pormestariehdokkaaksi Helsingissä. Valinta tehtiin Helsingin kokoomuksen ylimääräisessä piirikokouksessa. Piirikokouksen päätös oli yksimielinen. Kokoomuksen tavoitteena on jatkaa Helsingin suurimpana puolueena, jolla on kaupungin pormestarin paikka. – Nykyaikainen talouskasvu on kaupunkien kasvua. Kaupungeissa ihmiset ovat lähekkäin, keksivät uusia asioita ja vievät kehitystä eteenpäin, Vartiainen arvioi tiedotteessa. Hänen mukaansa kaikki…