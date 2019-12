Helsingin poliisilaitoksen viestintäjohtajana toimineen ylikomisarion vaalirahoitukseen liittyvä rikosepäily on siirtynyt syyteharkintaan, tiedottaa Syyttäjälaitos. Ylikomisario Juha Hakolan epäillään saaneen vaalitukea yritykseltä, jonka kanssa poliisilaitos on samaan aikaan tehnyt hankintoja. Rahasumma on...