Helsingin Sanomat kertoo useista poliisin väärinkäytöksistä – Poliisihallituksen mukaan epäilyt on annettu selvitettäväksi viime vuonna

Helsingin Sanomat nostaa esille useita epäilyjä Helsingin poliisilaitoksen sopimattomasta toiminnasta. Jutun mukaan etenkin Itäkeskuksessa on toiminut poliiseja, jotka ovat käyttäneet muun muassa väkivaltaisia otteita. Poliisihallituksen vastaus Helsingin Sanomien jutussa esitettyihin väitteisiin on, että esiin nostetut väärinkäytösepäilyt on annettu valtakunnansyyttäjälle esiselvitettäväksi viime vuonna. – Esitetyt väitteet poliisin käytöksestä ja väärinkäytöksistä ovat vakavia ja väitetty toiminta täysin...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja