Helsinki on varautunut al-Holilta palaavien lasten auttamiseen – "Meillä on valmiudet järjestää vaadittavat palvelut"

Taistelualueilta palaavat lapset ja aikuiset ovat yhteiskunnan avun varassa. Lasten kohdalla yhteiskunnan on huolehdittava turvallinen kasvuympäristö

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat valmistautuneet al-Holin leirillä olevien lasten ja aikuisten paluuseen viime keväästä lähtien.

–Varautumisen suhteen mikään ei ole muuttunut. Helsinki on varautunut siihen, että meille saattaa tulla lapsia ja äitejä al-Holin leiriltä ja meillä on valmiudet järjestää vaadittavat palvelut, lastensuojelun päällikkö Saila Nummikoski Helsingin kaupungista sanoo.

Lännen Media kertoi marraskuussa, että al-Holin leirillä olevista suomalaislapsista on kaikista tehty lastensuojeluilmoitus jo ennakkoon (LM 7.11.).

–Lastensuojeluilmoitukset on tehty kaikista niistä suomalaislapsista, joiden tiedetään olevan näillä alueilla. Mikäli viranomaisilla on tietoa kriisialueilla syntyneistä lapsista, myös heistä on tehty lastensuojeluilmoitus, sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Ritva Halila kertoi tuolloin

Lännen Median haastattelussa.

Lisäksi lastensuojeluviranomaiset ovat myös estäneet useiden lasten viemisen taistelualueille sijoittamalla radikalisoituneiden perheiden lapsia kodin ulkopuolelle.

–Taistelualueille lähteneiden perheiden lapsia on sijoitettu kiireellisesti kodin ulkopuolelle, Nummikoski sanoi Lännen Median haastattelussa 29. lokakuuta.

Lue myös: Suurin osa al-Holin suomalaisista lapsista on alle kouluikäisiä – joukossa on myös orpoja

Lasten tilanteeseen puututaan heti

Nummikoski ei kommentoi sitä, millaiset lastensuojelutoimet al-Holin leiriltä palaavia lapsia odottavat. Ennakkoon tehty lastensuojeluilmoitus takaa sen, että sosiaaliviranomaiset voivat puuttua Suomeen palaavan lapsen asioihin ja aloittaa palvelutarpeen selvittämiseen välittömästi.

Lastensuojeluviranomaiset voivat lastensuojeluilmoituksen perusteella päättää esimerkiksi siitä voiko lapsi asumaan äitinsä kanssa vai sijoitetaanko lapsi sukulaisten luokse tai laitokseen.

–Yleisellä tasolla voin sanoa, että jokaisen lapsen tilanne ja palvelutarve selvitetään. Arvoimme kiireellisten toimenpiteiden tarpeen, kuten sen tarvitaanko kiireellistä sijoitusta. Kyse on normaaleista lastensuojelun toimintaperiaatteista, hän sanoo.

Pelkkä epäily ei riitä äidin ja lapsen erottamiseen

Sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Ritva Halilan mukaan esimeriksi äidin kohdalla epäily terroristisesta rikoksesta ei automaattisesti johda esimerkiksi lapsen kiireelliseen sijoitukseen.

-Jos äitiä epäillään jostakin, se ei ole sellainen peruste, jolla lapsi ja äiti voitaisiin automaattisesti erottaa toisistaan. Kyse on kokonaisarvioinnista, miten lapsen kasvuympäristö vaikuttaa lapsen kehitykseen ja kasvuun Halila sanoo.

Halila sanoo, että Syyriasta mahdollisesti saapuvat lapset ja äidit tulevat olemaan täysin sosiaalipalveluiden ja yhteiskunnan palveluiden varassa. Kriisialueelta palaavilla ihmisillä ei Halilan mukaan ole edes henkilöllisyyspapereita.

Aikuiset voivat itse päättää, mitä palveluita he ottavat vastaan, mutta lasten kohdalla yhteiskunnan velvoitteet ovat korkeammat.

-Kun nämä ihmiset tulevat Suomeen, he ovat yhteiskunnan turvan ja palveluiden varassa. Aikuiset voivat itse päättää, ottavatko he tarjottuja sosiaali- ja terveyspalveluita vastaan, mutta lasten kohdalla yhteiskunnalla on velvollisuus turvata lapsen kehitys, Halila sanoo.

Järjestöt tarjonneet apuaan

Pelastakaa lapset – järjestö sekä Ensi- ja turvakotien liitto molemmat ovat tarjoutuneet sota-alueilta palanneiden lasten auttamiseksi.

Järjestöjen kanssa ei ole käyty virallisia neuvotteluita, eikä mitään sopimuksia mahdollisesta yhteistyöstä ole tehty.

-Olemme ilmoittaneet, että osaamisemme on käytettävissä. Meillä on paljon kansainvälistä kokemusta muun muassa siitä, miten lapsisotilaita saadaan takaisin kiinni yhteiskuntaan, Hanna Markkula-Kivisilta Pelastakaa Lapset -järjestöstä sanoo.