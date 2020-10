Henkilötunnuksen muutos ei estäisi äänestämistä kevään kuntavaaleissa – Vaalipaikoille tulee koronarajoituksia, mutta vaalien siirto on ison kynnyksen takana

Tietovuodon uhrien henkilötunnukset voidaan vaihtaa, mikä vaikuttaisi isoon joukkoon äänestäjiä kuntavaaleissa alle puolen vuoden päästä. Koronakin vaikuttaa vaaleihin: lähtökohtana on nyt, että kuntavaalit toimitetaan normaalin aikataulun ja voimassa olevan lain mukaisesti. Koronatoimia on tulossa, ja turvavälien noudattamisesta on viestitetty kunnille hyvissä ajoin.