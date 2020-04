HJS lomauttaa henkilöstönsä osa-aikaisesti – Edustusjoukkueen päävalmentajan vuokrasopimus jatkuu

Hämeenlinnan Jalkapalloseura ry lomauttaa toukokuun alusta alkaen päätoimiset työntekijänsä osa-aikaisiksi. HJS aloitti yt-neuvottelut pääsiäisen jälkeen ja kertoi jäsenilleen saaneensa ne päätökseen keskiviikkona.

Perusteena lomautuksille on HJS:n mukaan tilapäisesti vähentyneet mahdollisuudet järjestää työtä koronaviruspandemian takia. Seura totesi tiedotteessaan, että henkilöstökulujen vähentäminen on toiminnan jatkon turvaamiseksi välttämätöntä. HJS:n toiminta on pysähtynyt nykytiedolla ainakin 13. toukokuuta asti.

Lomautuspäätös koskee viiden päätoimisen työntekijän työviikon lyhentämistä noin 1–3-päiväiseksi. Valmiiksi osa-aikaisesti työskennellyt naperofutisvastaava ei puolestaan työskentele toistaiseksi HJS:n laskuun ollenkaan.

– Jokaisen osalta on nipistetty työaikaa. Työntekijät palaavat töihin viimeistään silloin, kun jalkapallotoiminta on valmiina alkamaan. Muuta päätöstä aikataulusta ei ole, myös lomautettuihin kuuluva toiminnanjohtaja Tommi Laitila kertoo.

HJS ry vuokraa valmennuspäällikkö Lauri Hakasta edustusorganisaatiolleen HJS Akatemia ry:lle päävalmentajaksi. Kakkoseen etänä valmistautuvan edustusjoukkueen puolesta Hakasen työmäärää ei ole laskettu, koska hän ohjaa yhä etäharjoittelua.

– Valmistaudumme siihen, että sarja alkaa kesäkuussa, joten nyt käsillä olevan tiedon valossa ei ole järkevää eikä tarpeellista vähentää valmennuksen työtunteja. Jos sarjan alkaminen myöhästyy pidemmälle, niin sitten asiaa tarkastellaan uudelleen, HJS Akatemian toiminnanjohtaja Ville Dahlman sanoo.

Molemmissa HJS-leireissä odotetaan tarkkaavaisesti ensi maanantaita. Tuolloin Suomen Palloliitto on luvannut ratkaisuja kesäkauden pelaamisesta sekä toimintaohjeita seuroille.

Mikäli Palloliitolta ja toisaalta valtioneuvostolta tulee vihreää valoa, HJS on Laitilan mukaan valmis palaamaan tositoimiin välittömästi.

– Tarkastelemme tilannetta uudestaan heti, kun Palloliitto antaa suosituksen harjoitusten jatkamisesta. Noin kahdeksan pelaajan pienryhmäharjoittelu mahdollisesti sallitaan silloin, mutta kun normaalin toiminnan aloittaminen on mahdollista, teemme päätöksiä. Se on suurin haasteemme nyt, ettemme tiedä, milloin se päivä tarkalleen koittaa ja kuinka pitkään uskaltaa odotella, Laitila toteaa.

– Laji perustuu kuitenkin 99-prosenttisesti kenttätoimintaan, joten toivotaan, että pääsemme sinne mahdollisimman nopeasti.

HJS:n mukaan lomautukset aiheuttavat viivästystä muun muassa viestien vastaamiseen ja tiettyjen toimintojen etenemiseen. Seura tiedotti jäsenistölleen mitoittaneensa lomautukset niin, että niistä aiheutuu jäsenille mahdollisimman vähän haittaa. HJS vakuuttaa myös hoitavansa kaikki seuran kannalta välttämättömät toiminnot.