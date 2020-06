Hotellibisnes alkaa elpyä hiljalleen – Isot ketjut avaamassa puolet hotelleistaan

Hallituksen viime perjantainen päätös suhtautua suopeasti kotimaan matkailuun on saanut suomalaiset tekemään hotellivarauksia maltillisesti. STT:n soittokierroksen perusteella varauksia on tullut, mutta enemmänkin olisi voinut tulla.

– Pientä piristymistä on ollut ilmoilla, mutta perjantaista on lyhyt aika vielä. Me olemme toiveikkaita, että piristyminen jatkuu nyt tulevina viikkoina kesän matkustamista ajatellen, Scandicin kaupallinen johtaja Christian Borg sanoo.

Sokos Hotelsin markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Vitie on toiveikas.

– Varaustilanne kasvaa koko ajan. Seuraamme sitä positiivisesti, Vitie sanoo.

Samankaltaista viestiä kertoo myös Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta.

– Tietysti tässä on vasta lyhyt aika perjantaista, mutta kun katsoo verkkosivustotrafiikkia ja varausten määrää, ovat ne jonkin verran kiihtyneet.

Lapland Hotelsin kaikki hotellit ovat olleet kiinni koko koronaviruspandemian ajan, ja niitä avataan 26. kesäkuuta alkaen. Scandic ja Sokos ovat pitäneet pandemian ajan osaa hotelleistaan auki.

– Meillä on ollut aika paljon hotelleja kiinni. Vain 13 hotellia oli auki aika pitkään. Heinäkuussa auki olevien hotellien määrä on näillä näkymin kolmisenkymmentä hotellia. Seuraamme jatkuvasti tilannetta, Scandicin Borg kertoo.

Ulkomaalaisten puuttuminen kurittaa Helsinkiä ja Lappia

Scandicilla on Suomessa yhteensä 64 hotellia.

– Tavoittelemme, että kaikki hotellit olisivat auki, mutta se näyttää epätodennäköiseltä. Se johtuu siitä, että kansainvälinen kysyntä on iso kysymysmerkki. Varsinkin Helsingin alueella se vaikuttaa, kun kesällä puolet asiakkaista on kansainvälisiä matkustajia, Borg lisää.

Sokos Hotelsilla on 58 hotellia, ja siinä ovat mukana myös Radisson-ketjun Suomen hotellit.

– Meillä on nyt 32 hotellia auki, ja kesäkuun aikana avaamme kahdeksan–kymmenen hotellia lisää. Heinäkuussa avaamme kymmenen hotellia lisää ja elokuussa katsomme, voimmeko avata kaikki hotellit, Sokoksen Vitie kertoo.

Borgin tavoin Vitie arvioi pääkaupunkiseudun kärsivän ulkomaalaisvieraiden puuttumisesta.

– Kansainvälisten vieraiden puuttuminen vaikuttaa tiettyihin kaupunkeihin, ja pääkaupunkiseudulla se vaikuttaa eniten, Vitie myöntää.

Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Vuorentaustan mukaan ketjulla on ollut Lapissa paljon ulkomaalaisia asiakkaita, mutta myös ketjun Helsingin-hotelli on riippuvainen kansainvälisistä vieraista.

Suunnitelmat jätetään viime tinkaan

Hotelliketjut elättelevät toiveita, että suomalaiset innostuisivat nyt matkailemaan runsaasti kotimaassa. Päätökset lomasuunnitelmista tehdään nyt kuitenkin huomattavasti myöhemmin kuin aiemmin.

– Luulen, että ihmiset jättävät päätökset kesälomistaan nyt viime tinkaan. Vaikuttaa, ettei suunnitelmallisuus ole ihan samalla tasolla kuin aiempina vuosina, kahta hotellia pääkaupunkiseudulla pyörittävän Clarion Hotelsin marketing manager Outi Hartman sanoo.

Sokoksen Vitie arvioi, että seuraavat kaksi viikkoa juhannukseen asti kertovat, miltä kuluva kesä näyttää hotellien suhteen.

– Viime vuonna ja kaikkina aikaisempina vuosina Sokoksen hotellien kesän myynti on alkanut jopa huhtikuussa tai toukokuun alussa. Nyt olemme tietysti takamatkalla, eikä mitään räjähdystä ole tapahtunut niin, että viime kesää otettaisiin kiinni.

Muutoksia aamiaistarjoiluissa

Monelle hotellivieraalle yksi kohokohdista on buffet-aamiainen, jossa tankataan antimia suurella hartaudella. Koronaviruspandemian vuoksi se ei ole nyt mahdollista. Se on pakottanut myös hotellit reagoimaan ja suunnittelemaan asioita uudelleen.

– Me menemme hallituksen ja MaRan (Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry) säätämien ohjeistusten mukaan. Niitä noudatetaan, ja niiden päälle meillä on oma konsepti, Clarion-ketjun Hartman kertoo.

– Aamupalakonsepti on ihan erilainen, kun noutopöytää ei saa olla. Huonesiivous tehdään myös jokseenkin eri tavalla tietyin asioin, Hartman jatkaa.

Scandicin Borgin mukaan ketju pyrkii rakentamaan aamiaiset, joissa noutopisteiltä voi hakea valmiiksi annostellut tuotteet.

– Tiedämme, että aamiainen on hyvin tärkeä meidän asiakkaille ja ylipäätänsä hotellien asiakkaille. Pyrimme siihen, että kokemus olisi mahdollisimman hyvä ja lähellä sitä, mihin on totuttu, Borg sanoo.

Vitien mukaan Sokoksella asiakkaille on aamiaisella lautastarjoilu tai sitten he voivat ottaa aamiaisen mukaan.

Saunojen ja uima-altaiden osalta on myös rajoituksia. Borgin mukaan Scandic käy paikallisviranomaisten kanssa keskustelua niistä. Sokos-hotelsilla on lisäksi kolme kylpylää.

– Siellä on ihan samat ohjeistukset, mitkä on annettu siitä, paljonko ihmisiä saa olla radalla ja altaassa sekä mikä on turvaväli. Totuus on se, että asiakkaiden on oltava myös itse luottamuksen arvoisia ja pidettävä järki päässä, Vitie sanoo.