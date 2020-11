HPK:n puolustajaosastolle löytyi kaivattu vahvistus – Kerho vuokraa Tarmo Reunasen New York Rangersista

HPK tiedottaa verkkosivuillaan solmineensa toistaiseksi voimassa olevan lainasopimuksen New York Rangersin kanssa puolustaja Tarmo Reunasesta. Reunanen on pelannut alkukauden ajan Mestiksessä TUTOn riveissä. Reunanen on edustanut kolmen viime kauden ajan Rauman Lukkoa. Viime kaudella hän iski Liigassa 51 ottelussa tehot 5+14=19. HPK:n urheilujohtaja Mika Toivolan mukaan Reunanen tavoittelee pelipaikkaa Rangersin riveistä harjoitusleirillä, mutta mikäli organisaatio…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu: Kaikki verkkosisällöt

Näköislehden ja liitteet

Sovelluksen Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.