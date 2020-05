HS: Al-Holin naisia ja lapsia saapuu Suomeen sunnuntaina

Helsingin Sanomien tietojen mukaan al-Holin leirillä Syyriassa olevia suomalaisia lapsia ja naisia saapuu Suomeen sunnuntaina. Ulkoministeriö vahvisti STT:lle, että suomalaisia ollaan tänään tuomassa Suomeen ja ministeriö tiedottaa asiasta tarkemmin vielä tänään sunnuntaina.

HS:n tietojen mukaan kyseessä ei ole Suomen valtion aktiivinen kotiutusoperaatio. Leirillä olevia suomalaisia on päässyt omin avuin toiseen maahan Suomen konsulaattiin. Suomen viranomaiset myöntävät konsulaattiin tuleville matkustusasiakirjat, koska Suomen kansalaista ei voi estää saapumasta maahan.

Leirillä on ollut yksitoista naista ja noin 30 lasta. Suojelupoliisi on pitänyt naisia turvallisuusuhkana, koska naisilla on ollut yhteyksiä terroristijärjestö Isisiin. Kun naiset saapuvat Suomeen, he ovat Suojelupoliisin tarkkailussa. Lapsista huolehtivat sosiaali- ja terveysviranomaiset.

Suomi kotiutti leiriltä kaksi orpolasta joulukuussa.