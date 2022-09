HS: Epäillyt Nord Stream -iskut voivat olla kuin Mainilan laukaukset, sanoo Mika Aaltola

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoo Helsingin Sanomille , että epäilty isku Nord Stream -kaasuputkiin viestii siitä, että tietty aikakausi Venäjän ja lännen suhteissa on tullut päätökseen. Aaltola uskoo, että Venäjä sanoo lähipäivinä selvästi, mitä isku tarkoittaa.

– Sitä voidaan käyttää vähän kuin Mainilan laukauksina tai sitten demonstratiivisena tekona, jossa kehotetaan länttä varautumaan pahaan talveen, Aaltola sanoo HS:lle.

Mainilan laukaukset oli Neuvostoliiton marraskuussa 1939 lavastama välikohtaus, josta neljä päivää myöhemmin alkoi talvisota.

Aaltolan mukaan tapaus osoittaa, että kaikki infrastruktuuri, myös esimerkiksi merenalaiset datakaapelit, ovat vaarassa.

– Näyttävillä teoilla pyritään restauroimaan mahdista se, mikä pelastettavissa on. Tämänkaltaista rimpuilua ja elehtimistä saattaa olla tiedossa jatkossakin. Tämä on heikkenevän Venäjän skenaario, joka on omalla tavallaan vaarallinen”, Aaltola kommentoi HS:lle.

Aaltola kommentoi tilannetta keskiviikkona myös Twitterissä kirjoittamalla, että pelolle ei pidä antaa nyt valtaa.

Keskiviikkoaamuna hän huomautti myös, että infrastruktuurin suojaaminen Venäjän varalta on välttämätöntä.