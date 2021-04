HS-gallup: SDP:n kannatus laskenut alle 20 prosentin, perussuomalaiset yhä suosituin

Pääministeripuolue SDP:n kannatus on laskenut alle 20 prosentin Helsingin Sanomien tuoreessa gallupissa. SDP:n kannatus laski edellisestä, maaliskuussa tehdystä mittauksesta 0,8 prosenttiyksikköä ja on nyt 19,7 prosenttia.

Perussuomalaiset on edelleen suosituin puolue 21,6 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisten kannatus nousi 0,1 prosenttiyksikköä.

Kolmanneksi suosituin puolue on kokoomus 16,2 prosentin kannatuksella. Kokoomuksen kannatus nousi 0,2 prosenttiyksikköä.

Hallituspuolueista SDP:n lisäksi myös keskustan ja RKP:n kannatus laskivat hieman. Keskustan kannatus on nyt 11,4 prosenttia ja RKP:n 4,3 prosenttia.

Hallituspuolueista vasemmistoliitto lisäsi kannatustaan 0,5 prosenttiyksikköä. Puolueen kannatus on nyt 7,8 prosenttia. Myös vihreät lisäsi kannatustaan. Vihreiden kannatus on nyt 10 prosenttia, ja kasvua on 0,2 prosenttiyksikköä.

HS:n gallupissa kysyttiin, mitä puoluetta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt.

Kantar TNS:n tekemään mittaukseen haastateltiin 2 462 ihmistä 15.3.–9.4. välisenä aikana. Kyselyn virhemarginaali on noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.