Paperiliitto on pyytänyt töissä olevia jäseniään maksamaan 50 euroa vapaaehtoista lakkotukea jokaisesta palkastaan, kirjoittaa Helsingin Sanomat . Paperiliiton jäsenet ovat olleet lakossa tammikuun alusta lähtien UPM:n paperi- ja sellutehtailla sekä biopolttoainejalostamossa. Liitolla on noin 13 000 työikäistä jäsentä, joista lakko koskee runsasta 2 000:ta. HS:n mukaan Paperiliitto kertoi jäsenilleen runsas viikko sitten lähettämässään viestissä, että jäsenistö on...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja