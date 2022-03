HS: Suomalaisia vierastaistelijoita palannut takaisin Ukrainasta

Ukrainan puolesta taistelemaan lähteneitä suomalaisia on jo palannut takaisin Suomeen, kertoo Helsingin Sanomat lähteidensä perusteella. HS:n mukaan vierastaistelijoiden keskustelukanavalla on kirjoitettu jo aiemmin tällä viikolla, että usea Ukrainaan sotimaan lähtenyt suomalainen on palannut kotimaahan. HS on käynyt vierastaistelijoiden kanssa keskusteluita, joiden mukaan takaisin palaamisiin on voinut johtaa esimerkiksi väärä kuva olosuhteista Ukrainassa, liian heikko varustus...

