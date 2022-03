HS: Suomen itärajalla havaittu gps-häiriöitä, jotka haittaavat lentoliikennettä – lentoyhtiö ei ole päässyt kolmeen päivään lentämään Savonlinnaan

Helsingin Sanomat kertoo, että Suomen itärajalla on havaittu viime päivinä häiriöitä gps-paikannuksessa. Häiriöt ovat vaikuttaneet jo lentoliikenteeseen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom varoitti lentoyhtiöitä asiasta maanantaina. Varoitusviestissä kerrottiin lyhyesti, että gps-signaalissa on häiriöitä Suomen lentoalueen itäosissa eli käytännössä koko Suomen itärajalla. Toistaiseksi ei vielä tiedetä, onko häiriöiden takana Venäjä. Tilanne on johtanut jo siihen, että liettualaisen...

