Huoltovarmuuskeskus kehottaa lopettamaan liikemies Onni Sarmasteen toimittamien suojien käytön – osa aiheuttaa allergiareaktioita ja haisee

Huoltovarmuuskeskus (HVK) pyytää lopettamaan liikemies Onni Sarmasteen Suomeen toimittamien suojaimien käytön.

Suojamaskien ja hengityssuojainten piti olla sairaalatasoa, mutta ne eivät olleet. Nyt on ilmennyt, että hoivakodeissa käytössä olleista kiinalaisvalmisteisista suojista on aiheutunut allergiareaktioita käyttäjille.

Suomeen tiistaina 7. huhtikuuta tulleita Nidy-merkkisiä suojaimia oli käytössä eri puolilla Suomea ikäihmisten suojaamiseksi koronavirustartunnoilta.

Vaikka ne eivät kelpaa sairaalakäyttöön, niiden käyttö voi vähentää koronavirustartuntoja esimerkiksi hoivakodeissa ja vanhusten kotihoidossa.

Torstai-illan ja perjantaipäivän aikana suojaimia käyttäneet huomasivat allergisia reaktioita. Myös suojainten haju oli poikkeava. Havainnot koskivat osaa suojaimista.

HVK pyysi lähettämään suojaimia jatkotesteihin Teknologian tutkimuskeskukselle VTT:lle. Ensimmäiset Nidy-suojaimet ovat jo jatkotutkimuksissa.

KRP aloittaa esitutkinnan suojainkaupoista

Keskusrikospoliisi ilmoitti perjantaina aloittavansa esitutkinnan suojainkaupoista HVK:n ja eri toimijoiden välillä.

KRP:n mukaan syytä epäillä rikoksesta -kynnys on ylittynyt. KRP:lle oli tehty kaupoista kaksi tutkintapyyntöä. Huoltovarmuuskeskus teki tutkintapyynnön Sarmasteesta. Toinen tutkintapyyntö on yksityiseltä taholta. Rikosnimikkeenä on muun muassa törkeä petos.

Suomessa olevia kauppoihin liittyviä varoja on jäädytetty kahden miljoonan euron edestä. Tämä koskee Sarmasteelle maksettua osuutta. Myös toiselle kauppakumppanille Tiina Jylhälle maksettuja miljoonia on jäädytetty.