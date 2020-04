Huoltovarmuuskeskus ostaa 12,5 miljoonaa hengityssuojainta – heinäkuuhun ulottuva sopimus perustuu suomalaisyrityksen suhteisiin maailmalla

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on solminut heinäkuun alkuun ulottuvan sopimuksen hengityssuojainten jatkuvista toimituksista. Suomeen tuodaan 12,5 miljoonaa kirurgista suu- ja nenäsuojainta touko-heinäkuun välisenä aikana.

Tuotteet soveltuvat HVK:n mukaan hyvin koronaviruksen ehkäisyyn sairaalaympäristössä.

– Sopimus on tehty laadukkaita suojaimia jo aikaisemmin toimittaneen tehtaan kanssa. Kyseisen toimittajan 14. huhtikuuta Kiinasta Suomeen saapunut erä täytti VTT:n tekemissä testeissä kirurgisille suu- ja nenäsuojaimille asetetun standardin EN 14683 Type II -luokan suodatustehokkuusvaatimuksen, keskus kertoo tiedotteessaan.

HVK:n mukaan sopimus täydentää kotimaassa parhaillaan käynnistyvää suojaintuotantoa.

Nyt tehty pitkäkestoinen diili pohjautuu suomalaisen yrityksen hyviin suhteisiin maailmalla.

– Sopimus on hyvä esimerkki siitä, kuinka tärkeässä roolissa suomalaisten, Kiinassa toimivien yritysten kanssa rakentuva yhteistyö on suojainhankinnoissa. Yhteistyösuhteiden rakennuttua Huoltovarmuuskeskuksella on mahdollista saavuttaa kriisin alkuvaihetta parempi ja kestoltaan pidempi ennustettavuus kriittisten suojainvarusteiden saatavuudesta, tiedotteessa todetaan.

Suojaimia saapuu myös monien muiden väylien kautta

Koronaviruspandemiassa suojaimiin on kohdistunut ennennäkemättömän kova kysyntä.

HVK kertoo toimivansa toimii suojainhankinnoissa täydentävässä roolissa ja hankkii osan Suomen tarvitsemista suojavälineistä sosiaali- ja terveysministeriön hankintaesitysten perusteella.

Huoltovarmuuskeskuksen tilausten lisäksi Suomeen saapuu koko ajan suojaimia myös esimerkiksi sairaanhoitopiirien, kuntien ja yksityisten terveyspalvelujen omien hankintakanavien kautta.

HVK nousi otsikoihin aiemmin huhtikuussa, kun sen epäonnistuneet suojainkaupat Kiinasta paljastuivat ja keskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema joutui eroamaan.

HVK:n väliaikaisena johtajana toimii Janne Känkänen.