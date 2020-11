HUSin johtajaylilääkäri ohjeistaa pääkaupunkiseudulla asuvia – "Kannattaa jäädä kotiin ja välttää tapaamisia, vaikka vanhemmat asuvat muualla Suomessa"

Kaikki sisä- ja ulkotilaisuuksissa järjestettävät yleisötilaisuudet kielletään Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä 20. joulukuuta asti. Nämä maakunnat ovat nyt koronan pahimmassa vaiheessa eli leviämisvaiheessa.

Näin kertoi Etelä-Suomen aluehallintoviraston terveydenhuoltoyksikön päällikkö Mikko Floréen perjantaina pääkaupunkiseudun kaupunkien koronatiedotustilaisuudessa, jossa kerrottiin uusista kovista linjauksista.

Päätökset on tehty yhteisesti Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien, THL:n, HUSin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston kesken. Myös Kauniainen ottaa kaikki päätökset käyttöön.

Enintään kymmenen hengen kokouksia voidaan kuitenkin rajatuissa tiloissa järjestää, kun ohjeita noudatetaan. Kymmenen hengen raja on tehty yritysten ja yhdistysten lakisääteisten kokousten mahdollistamiseksi. Puheenjohtaja ja sihteeri ja muutama henkilö voivat olla samassa tilaisuudessa, muut etänä. Näin voidaan pitää kokoukset, jotka on pakko pitää tämän vuoden aikana.

Myös lasten sisäharrastukset keskeytetään

Espoon kaupunginjohtajan Jukka Mäkelä kertoi, että kaikki organisoitu harrastustoiminta sisätiloissa lopetetaan. Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkokentillä perutaan.

Alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa voidaan jatkaa ulkona. Kilpailuja ja otteluita ei järjestetä. Koululiikunta järjestetään ulkona ja koulun tiloissa, ei muissa tiloissa. Kilpa- ja huippu-urheilu turvataan.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä toivoo, että myös yksityiset toimijat noudattavat samoja ohjeita.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kertoo, että kaikki sisäliikuntatilat, nuorisotilat, työväenopisto ja museot suljetaan. Sosiaali- ja terveyspalvelut ja varhaiskasvatus jatkuvat, että ihmiset saavat välttämättömiä palveluita.

Toisen asteen koulutus eli ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus ovat etäopetuksessa vuoden loppuun saakka. Lähiopetusta voidaan edelleen antaa muun muassa kehitysvammaisille ja erityistä yksilöllistä tukea tarvitseville. Myös ammattikoulujen näyttökokeet voi antaa lähiopetuksena.

”Ei tapaamisia perhepiirin ulkopuolella”

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sanoi, että koronatartunnat leviävät nyt etenkin kodeissa ja lähipiirissä. Perheiden sisällä tartunnat uhkaavat etenkin riskiryhmiä.

– Lähtökohtaisesti ei kannata tavata ketään, joka ei kuulu perhepiiriin. Merkkipäivien ja valmistujaisten juhlintaa ei suositella.

Perhetilaisuuksista ainoastaan muistotilaisuudet sallitaan, mutta nekin mahdollisimman pienellä saattojoukolla.

Helsingin Sanomien toimittaja kysyi tiedotustilaisuudessa, voiko pääkaupunkiseudulta lähteä tapaamaan vanhempiaan toiselle paikkakunnalle.

– Tapaamiset on rajoitettava vain minimiin, vain perhepiiriin. Kannattaisi jäädä kotiin ja välttää tapaamisia ja välttää kontakteja, jotka eivät lähipiiriin kuulu, vastasi HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

– Tämä on se hetki, kun kaikkien pitää tehdä uhrauksia. Nyt liikkuvuus on 40 prosenttia normaalista tällä alueella. Keväällä liikuttiin vähän ja liikkuvuus oli silloin 25 prosenttia normaalista. Siihen meidän täytyy nyt kyetä, Mäkijärvi sanoi.

Kaupungit eivät voi määrätä yksityisten yritysten ja ravintoloiden toiminnasta

Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren mukaan toimenpiteet ovat rajuja ja ne laittavat monelta osin tavallisen elämän tauolle. – Olemme ottaneet käyttöön kaikki ne keinot, jotka käytettävissämme ovat lukuun ottamatta peruskoulujen etäopetusta, Vapaavuori sanoi.

Yksityisiä toimijoita kaupungit eivät voi määrätä, mutta toivovat, että yksityiset toimijat noudattaisivat samoja ohjeita. Esimerkiksi ravintoloiden sääteleminen kuuluu valtiovallan vastuulle.

Vapaavuoren mukaan pääkaupunkiseudun toimet voivat tarvittaessa toimia ohjeena muille Suomen seuduille.

– Nyt olemme yhtä vahvoja kuin heikoin lenkki. Jokaisen on otettava suositukset erittäin vakavasti ja noudatettava niitä. Tartunnan voi saada nyt mistä tahansa.

60 prosenttia tartunnan lähteistä jää mysteeriksi

HUS Labissa on otettu tähän mennessä yli 8000 koronanäytettä. Se on johtajaylilääkäri Mäkijärven mukaan hyvä asia, niin tiedetään miten epidemia etenee. Huono asia on, että 3,6 prosenttia näytteistä oli torstaina positiivisia. Osuutta pitää saada alaspäin.

– Viimeisen viikon tartuntojen määrä Uudellamaalla on 1700 tartuntaa. 84 ihmistä on sairaalahoidossa. Sairaalahoidossa olevat potilaat ovat 27–89-vuotiaita potilaita ja suurin osa tartunnan saaneista on 20–40-vuotiaita.

Mäkijärven mukaan enemmistö potilaista on miehiä, enemmistöllä on joku perussairaus ja potilaat ovat iäkkäämpiä kuin alkusyksystä. Myös lasten ja koululaisten keskuudessa tartunnat ovat lisääntyneet. Potilaiden joukossa on myös perusterveitä.

60 prosenttia tartunnoista on jäänyt selvittämättä. Niistä tartunnoista, joiden alkuperä on pystytty selvittämään, puolet on samasta taloudesta, reilut 10 prosenttia työpaikoilta ja harrastuksista aika paljon.

Mäkijärvi korostaa, että tartunnan voi saada missä vaan, siksi varotoimia tulee noudattaa joka paikassa ja aina.

– HUS ennustaa, että potilasmäärät tulevat nousemaan seuraavat kolme neljä viikkoa. Viikon aikana 1700 tartunnan saaneesta 107 joutuu ennusteiden mukaan sairaalahoitoon ja 22 tehohoitoon, Mäkijärvi sanoo.

– Tilanne on erittäin vakava. Kehotan kaikkia noudattamaan uusia rajoituksia, hän vetoaa suomalaisiin.