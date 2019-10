Huumekätkö löytyi lintulaudalta – poliisi selvitti laajan, yli sadan kilon huumerikoskokonaisuuden

Helsingin poliisilaitos selvitti huumausaineiden salakuljetuksen ja nettimyynnin rikoskokonaisuuden, jossa liikkui poikkeuksellisen suuri määrä eri huumeita.

Poliisi tutkii muun muassa törkeitä huumausainerikoksia, törkeää ampuma-aserikosta ja räjähderikosta. Jutussa on pääepäiltynä kaksi suomalaista miestä, jotka on vangittu.

Rikokset paljastuivat poliisille, kun sivullinen löysi sattumalta huumekätkön lintulaudalta Pohjois-Helsingissä joulukuussa 2017. Poliisi sai taltioitua huumausainetta sisältäneestä paketista toisen epäillyn DNA:ta ja pääsi toisen epäillyn jäljille.

– Ei ole poikkeuksellista, että poliisi pääsee huumejutun jäljille yleisövihjeen perusteella. Luonnossa aktiivisesti liikkuvat ihmiset tekevät silloin tällöin vastaavanlaisia löydöksiä, ja on tärkeää, että sivulliset ilmoittavat niistä poliisille, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Toni Uusikivi Helsingin poliisilaitoksen tiedotteessa.

Yli sata kilogrammaa huumeita

Pääepäillyt ovat tuoneet maahan yli kymmentä eri huumetta.

Esitutkinnan mukaan amfetamiinia on tuotu Suomeen 86–112 kilogrammaa, ekstaasipillereitä 42000–80000 kappaletta, MDMA:ta 11–26 kilogrammaa ja kokaiinia 500 grammaa.

Epäillyt ovat myyneet ulkomailta ja Suomesta hankkimiaan huumeita Tor-verkon laittomilla kauppapaikoilla. Rikokset tapahtuivat vuosina 2017–2019.

Huumeita oli tuotu Hollannista Suomeen useassa erässä. Ainakin yksi Suomeen matkalla ollut erä joutui Saksan viranomaisten takavarikoimaksi Hollannin ja Saksan rajanylityksen jälkeen.

Poliisin mukaan epäillyt lähettivät huumeita postitse koko Suomen alueelle sadoille eri henkilöille. Kauppa kävi Tor-verkon myyntitileillä.

– Tämä on Suomessa harvinaisen suuri nettihuumekauppajuttu. Yhteenlaskettu yksittäisten kauppatapahtumien määrä on yli 9 000. Huumausaineita on myös levitetty Tor-verkon kautta syntyneille kontakteille Wickr-pikaviestipalvelussa, jolle on ominaista vahva salaus, kertoo Uusikivi.

Takavarikkoon aseita ja käsikranaatti

Poliisi takavarikoi muun muassa 11,7 amfetamiinia, lähes 18 000 ekstaasipilleriä ja 5,6 kilogrammaa MDMA:ta, henkilöauton ja käteistä rahaa. Poliisi takavarikoi myös pistooleita, kaksi rynnäkkökivääriä ja harjoituskäsikranaatin.

Rikoshyödyksi epäillään noin miljoonaa euroa.

Esitutkinta on loppusuoralla ja siirtymässä syyttäjälle. Syytteet aiotaan nostaa marraskuun loppuun mennessä.