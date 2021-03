Huumekuolemien määrä on kasvanut koko 2000-luvun – lähes kaikkien kuolemien taustalta löytyy yksi tietty aine

Tyypillinen huumekuoleman uhri on alle 35-vuotias nuori aikuinen mies. Suomalainen ongelma on sekakäyttö, jossa vakaviin tapauksiin liittyy tyypillisesti myös huumeriippuvaisten korvaushoidossa käytettävä tunnettu tuote. Tukikohta-yhdistyksen Ron Furman on urallaan seurannut läheltä, miten nuoria ihmisiä kuolee huumeisiin.