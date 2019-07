Huumeparoni El Chapo joutuu luopumaan kansainvälisestä huomiosta – päätyy eristysselliin eliniäkseen

Keskiviikkona saatiin tuorein luku meksikolaisen huumeparoni Joaquín Guzmánin rikostarinaan. El Chapona eli Pätkänä tunnettu Guzmán tuomittiin loppuiäksi vankilaan Yhdysvalloissa.

Guzmán sai huumeiden salakuljetuksesta ja useista murhista elinkautisen, johon newyorkilainen oikeusistuin lisäsi vielä 30 vuotta. Lisäksi hänet tuomittiin miljardiluokan korvauksiin.

Syyttäjät olivat laskeneet, että vuosia maailman rikkaimpiin ja etsityimpiin rikollisiin luettu Guzmán välitti Sinaloa-kartellinsa kautta yli miljoonan kilon edestä kokaiinia, kannabista ja muita huumausaineita.

Niiden yhteisarvoksi laskettiin yli 12,6 miljardia dollaria (lähes 11,3 miljardia euroa), joka Guzmán tuomittiin maksamaan Yhdysvalloille. Vielä ei tiedetä, miten ja kuinka paljon varoista maa pyrkii saamaan haltuunsa.

Näyttelijä järkyttyi Guzmánin tervehdyksestä

Guzmán oli todettu syylliseksi kaikkiin 10 syytteeseen jo helmikuussa, mutta tuomio julkistettiin vasta keskiviikkona.

Samassa yhteydessä tuomittu syytti hänen vankilaolojaan epäinhimillisiksi ja oikeudenkäyntiä epäreiluksi.

– Kun minut luovutettiin Yhdysvaltoihin, odotin reilua oikeudenkäyntiä, mutta tulos on ollut täysin päinvastainen, hän tilitti USA Todayn

mukaan.

Yhtä kaikki oikeudenkäynti oli kuuluisalle syytetylle sopiva näytös. Media seurasi oikeudenkäynnin käänteitä, joita yleisö jonotti todistamaan paikan päällä 50-paikkaisessa salissa.

Yhtenä päivänä yleisön joukossa oli näyttelijä Alejandro Edda , joka esittää Guzmánia Netflixin tuottamassa Narcos: Mexico -sarjassa.

Syytetylle kerrottiin näyttelijän läsnäolosta, jolloin Guzmán kääntyi ympäri, hymyili ja vilkutti Eddalle. Tämä ei kertomansa mukaan vastannut tervehdykseen.

– Järkytyin jonkin verran. Hänellä on hyvin intensiivinen olemus. Hänen silmänsä ovat paljon puhuvat. Hän on hieman uhkaavan oloinen, Edda sanoi The New York Timesille.

Useita kertaa kiinni

Omalaatuinen julkisuus saatteli myös Pätkän viimeistä karkumatkaa.

Meksikossa Guzmán on jo pidätetty ja tuomittu kahdesti. Hän kuitenkin karkasi molemmilla kerroilla, mikä lisäsi mahtimiehen mainetta entisestään.

Tammikuussa 2016 tapahtuneen kolmannen pidätyksen jälkeen hänet luovutettiin tuomittavaksi Yhdysvaltoihin.

Vain kaksi päivää vangitsemisen jälkeen Rolling Stone -lehti julkaisi näyttelijä Sean Pennin tekemän haastattelun huumeparonin kanssa. Guzmán ei ollut aiemmin puhunut huumehankkeistaan toimittajille.

– Toimitan enemmän heroiinia, metamfetamiinia, kokaiinia ja kannabista kuin kukaan muu maailmassa, hän julisti Pennille.

Tapaaminen oli tehty salassa kuukausia ennen kiinniottoa, joten juttua kritisoitiin rajusti. Toisaalta pian meksikolaislähde väitti uutistoimisto AP:lle, että Guzmán löydettiin juuri haastattelun järjestelyiden ansiosta.

Eristykseen huipputurvalliseen vankilaan

Vastedes Guzmánin tapaaminen voi muuttua yhä vaikeammaksi.

Yhdysvaltalaismediat ovat alkuvuoden ajan arvuutelleet, että rikollispomon tuleva vankila on huipputurvallisen luokituksen saanut ADX Florence.

Vankila sijaitsee keskellä aavikkoa Coloradon osavaltiossa. Vangit viettävät siellä 23 tuntia päivässä eristettynä yksin betoniselliin.