Hyrrä-liite: Yrittäjän eläkelain uudistuksesta on tehty muutosehdotus eduskunnalle - Lue, mitä kantahämäläiset kansanedustajat ajattelevat laista

Hallitus on tehnyt eduskunnalle esityksen yrittäjän eläkelain muutoksesta, jonka olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Esityksen mukaan laissa säädettäisiin työtulon säännöllisestä seurannasta ja tarkistamisesta. Muutoksella tavoitellaan yrittäjän eläketurvan parantamista. Määritellyn työtulon pitää vastedeskin vastata vuosipalkkaa, jota yrittäjä maksaisi tekemästään työstä yhtä ammattitaitoiselle henkilölle. Tämän palkan vertailukohtana olisivat yksityisen puolen mediaanipalkat eri aloilla.

Varsinkin pienyrittäjät ovat kritisoineet esitystä muun muassa siksi, että siinä ei ole otettu huomioon lainkaan aloja, joilla yrittäjän ansiot ovat merkittävästi pienemmät kuin vastaavat ansiot työsuhteissa.

Kysyimme Kanta-Hämeen kansanedustajilta, millainen kanta heillä on lain uudistusehdotukseen ja olisiko siinä heidän mielestään jotain korjattavaa.

Tarja Filatov, SDP

– Eläkelain uudistus tarvitaan. Järjestelmän on oltava taloudellisesti kestävällä pohjalla ja sen on tarjottava kohtuullinen eläkkeen ja sosiaaliturvan taso. Uudistuksella perustellusti pyritään suitsimaan alivakuuttamista. Nykyisin työtulontaso ei ole aina vastannut todellista työpanosta ja ansioita. Tähän puuttumista käsittääkseni Finanssivalvontakin on edellyttänyt.

– On tärkeää, että työtulon määrittely on toimiva ja oikeudenmukainen. Suurin osa huolista on liittynyt tähän. Määrittelyyn liittyy käsittääkseni myös jonkin verran väärinkäsityksiä. Se ei perustu pelkkään mediaanituloon, kuten moni tuntuu olettavan. Muitakin kriteereitä on ja tarvitaan. Nämä kriteerit on syytä käydä läpi ja katsoa, ovatko ne riittävät.

Sanni Grahn-Laasonen, Kokoomus

-Pidän lain uudistusta huonosti harkittuna. Pienyrittäjien eläkemaksun korottamisaie ajoittuu mahdottoman huonosti kaiken epävarmuuden keskelle. Lakia valmisteleva sosiaali- ja terveysministeriö ei ole järjestänyt edes tavanomaista lausuntokierrosta, mikä kertoo heikosta yrittäjien arvostuksesta. Yel-laki vaatii uudistuksia ja erityisesti nuorten yrittäjien yleistynyt alivakuuttaminen on noussut huoleksi, mutta valitun mallin kohdalla on uudelleenharkinnan paikka. Mediaanipalkka yel-työtulon määräytymisperusteena puristaa yrittäjät samaan muottiin, mikä voi kohdella epäoikeudenmukaisesti erityisesti monia pienyrittäjiä. Vetoan että hallitus peruu uudistuksen esitetyssä muodossa.

Timo Heinonen, Kokoomus

-En missään nimessä tule kannattamaan vasemmistohallituksen esitystä yrittäjien eläkelain uudistamiseksi. Yrittäjien huolet ja pelot ovat aitoja. Yrittäjät ja yritykset eivät kestä lisämaksutaakkaa, ja olisi hulluutta ajaa tilannetta sellaiseksi, että monet yrittäjät joutuisivat nyt ajamaan toimintansa alas.

Kannatan kyllä esityksen tavoitetta yrittäjän sosiaaliturvan parantamisesta, mutta se ei tällä toteudu, vaan yrittäjien tilanne vaikeutuisi. Muutoksia tarvitaan, kuten yrittäjät ovat esittäneet, ainakin siihen, että mediaanipalkkaa ei saa korostaa, yrittäjän sanaan on luotettava, palkkatason oltava vain yksi kriteeri muiden joukossa ja harkintaa alimpien työtulojen tarkistamiseen.

Johannes Koskinen, SDP

-Esityksen tavoite on kannatettava, parantaa yrittäjien eläketurvaa ja saada eläkkeen perusteena oleva yrittäjän työtulo vastaamaan paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa. Alivakuuttaminen on ollut valitettavan yleistä ja osaltaan johtanut aukolliseen eläketurvaan sekä verovaroista maksettavan rahoitusosuuden kasvuun moninkertaiseksi.

Eduskuntakäsittelyssä on hyvä vielä arvioida ehdotetun työtulon seuranta- ja tarkistamismallin toimivuutta. Mitä selkeämpi ja oikeudenmukaisempi sääntely on, sitä varmemmin myös sen päätavoite yrittäjien eläketurvan kestävästä toteutumisesta on saavutettavissa. Yrittäjien huolia uudistukseen liittyen on luonnollisesti kuultava ja varmistettava faktapohjat eri osapuolilta.

Lulu Ranne, Perussuomalaiset

– En kannata koko esitystä. Vanhaa yrittäjien eläkelakia tai tätä siihen esitettyä muutosta ei oikeastaan voi millään oikeudenmukaisella tavalla korjata.

Nykyiset yrittäjät ovat syyttömiä rahastotoimintaan yel-järjestelmän vajeeseen, eivätkä kykene sitä maksamaan. Pitää laatia kokonaan uusi laki, joka koskee lain voimaantulon jälkeen aloittavia yrittäjiä ja joka rahastoi eläkemaksut ja huomioi, ettei etenkään yksinyrittäjän työtuloa voi hinnoitella kuvitteellisen työntekijän palkan perusteella.

Uhka on se, että uudistuksessa pyritään laskemaan eläketulo rahoista, joita ei ole koskaan olemassa, ja siten uudistus voi olla todellinen uhka etenkinn pienituloisille palvelualojen yksinyrittäjille, jotka ovat yleensä naisia.

Yksinyrittäjillä on usein tilanne, että mitää toimintaa ei olisi, jos siitä pitäisi maksaa vastaavan palkansaajan palkka. Koko toiminta perustuu yrittäjän selkänahkaan ja valitsemaan elämäntapaan.

Suomen Yrittäjien tekemän Yksinyrittäjäkysely 2019:n mukaan 22 prosenttia vastanneista ansaitsi alle 1 000 euroa ja 26 prosenttia 1 000–2 000 euroa kuukaudessa. Yksinyrittäjän köyhyysuhka ja suuri pienituloisten osuus verrattuna palkansaajiin on ankea tosiasia. Lisärasitteisiin ei yksinkertaisesti oli varaa.

Jos matalapalkkaisia palkansaajia kannattaa Suomen mielestä tukea tulonsiirroilla, kannattaa yksinyrittäjiä yrittää pitää poissa tulonsiirtojen piiristä, vaikka se tarkoittaisi lainsäätäjän omien vanhojen virheiden maksamista yrittäjäeläkkeiden vajeen kattamisen muodossa.

Päivi Räsänen, Kristillisdemokraatit

– Esityksen tavoite kohentaa yrittäjien eläketurvaa on sinänsä oikea. Sellaisenaan se tulisi kuitenkin vaikeuttamaan monen yrittäjän mahdollisuuksia jatkaa yritystoimintaansa kannattavasti. Ehdotettu muutos johtaisi huomattaviin yel-maksujen nousuihin ja pahimmillaan yritystoiminnan lopettamiseen ja työttömyyteen. Ehdotuksen ajoitus on huono senkin vuoksi, että yritystoiminnan kustannukset kasvavat muutenkin mm. energian hinnan nousun vuoksi.

Esityksen lähtökohtana on se, että monet yrittäjät alivakuuttavat itsensä eli maksavat pienempää vakuutusmaksua kuin heidän työpanoksellaan pitäisi. Tämä johtuu monissa tilanteissa olosuhteiden pakosta, jotta yritys selviytyisi erilaisista maksuista ja veroista.

Esityksen mukaan yrittäjien pitäisi jatkossa maksaa yel-maksuja sen mukaan, paljonko samalla alalla oleva työsuhteinen työntekijä keskimäärin saa palkkaa. Esityksessä ei huomioida aloja, joilla yrittäjien ansiot ovat huomattavasti pienemmät kuin vastaavaa työtä tekevien työsuhteisten ansiot.

Työtulon määrittelyssä ei myöskään riittävästi huomioida yrittäjän itsensä antamaa selvitystä työtuloon olennaisesti vaikuttavista seikoista.

Mirka Soinikoski, Vihreät

– Monet pienituloiset yrittäjät ovat yksinyrittäjiä, joiden tulot ovat jo valmiiksi tiukalla. Yel-uudistus ei saa vaarantaa heidän tulotasoaan, vaan pien- ja yksinyrittäjien huoleen on suhtauduttava vakavasti. Vihreät ovat avoimia yel-uudistuksen korjaamiselle eduskuntakäsittelyssä.

Uudistuksen tavoitteet ovat hyvät, mutta yrittäjien tuloissa ei voida nojata liian voimakkaasti alan työntekijöiden mediaanituloon. Tätä olisi syytä korjata. Lisäksi riittävä joustovara on turvattava kaikille yrittäjille.

Vasemmistoliiton Anna-Kaisa Pekonen ei vastannut kyselyyn.