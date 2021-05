Iäkäs mies kuoli tasoristeysonnettomuudessa Loimaalla – Turusta Tampereelle matkannut juna törmäsi pakettiautoon

Sunnuntai-iltana Loimaalla tapahtuneessa tasoristeysonnettomuudessa kuoli yksi ihminen. Alhonkedontiellä puoli kymmenen jälkeen illalla sattuneessa onnettomuudessa oli kyse junan ja pakettiauton törmäyksestä. Rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Aleksi Aaltonen kertoi STT:lle maanantaipäivällä, että onnettomuuden tutkinta on alkuvaiheessa. Tutkinnan rikosnimike on liikenneturvallisuuden vaarantaminen. Turmassa kuollut pakettiauton kuljettaja oli Aaltosen mukaan iäkkäämpi mies. – Vielä ei tarkkaan tiedetä, mikä tämän on aiheuttanut,…