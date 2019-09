Iäkkään paronin johtama brittiparlamentin ylähuone ottaa seuraavaksi brexit-lain käsittelyynsä

Paroni Norman Fowler, 81, pitää tarkkaa huolta siitä, että ylähuonetta ei esitetä väärässä valossa. Ylähuoneessa on noin 800 pääriä, joista vain 92:n asema on perinnöllinen.

Britannian parlamentin alahuoneen hyväksymä lakiesitys, jolla on tarkoitus estää sopimukseton EU-ero, meni torstaina pikavauhtia parlamentin ylähuoneen, House of Lordsin, käsittelyyn.

Ylähuoneella ei ole valtaa estää lakiesitysten läpimenoa, mutta sillä on mahdollisuuksia viivyttävän lakiesityksen käsittelyä taktisista syistä.

Näin aluksi pelättiin käyvän, vaikka ylähuoneen enemmistön tiedetäänkin vastustavan brexitiä.

Ylähuoneesta on kuitenkin kerrottu, että lakiesitys palaa alahuoneen käsittelyyn perjantai-iltapäivään mennessä. Tämä päätös saatiin aikaiseksi vasta pitkän keskustelun päätteeksi, päätös syntyi kello 1.30 torstaiaamuna paikallista aikaa.

Alunperin parlamentin ylähuoneessa oli kyse “viisaista miehistä”, jotka oli kutsuttu koolle neuvomaan maan saksilaisia monarkkeja, jotka olivat vallassa yli tuhat vuotta.

Vuoteen 1999 saakka ylähuoneessa oli peräti 1 144 jäsentä, kun tittelin perineet päärit, 666 kappaletta, menettivät automaattisen oikeuden päästä ylähuoneeseen.

Brittiparlamentin ylähuoneessa on parhaillaan noin 800 lordia tai “pääriä”, kuten nimitys kuuluu. Britanniassa hyväksyttävien lakien on mentävä alahuoneen jälkeen läpi myös ylähuoneessa.

Tällä hetkellä ylähuoneessa on vain 92 pääriä, joiden asema on perinnöllinen. Vain yksi heistä on tällä hetkellä naispuolinen.

Lisäksi ylähuoneessa on piispoja ja muita uskonnollisia johtajia 26 kappaletta.

Ylähuoneessa ovat myös niin sanotut Law Lordsit, jotka ovat tuomareita, jotka valvovat ja hoitavat parlamentin juridisia tehtäviä.

Nykyisin valtaosa pääreistä nimitetään asemaansa kun he ovat kunnostautuneet jollain yhteiskunnan alalla: tieteessä, taloudessa tai politiikassa.

Kuningatar Elisabet pitää parlamenttikauden avaavan puheensa ylähuoneessa.

“Ylähuonetta ei sovi leimata yhden sääntöjen rikkojan perusteella”

Ylähuoneen puhemies on paroni Norman Fowler , 81, joka nimitettiin virkaan vuonna 2016.

Fowler pääsi otsikoihin helmikuussa 2017, kun hän puuttui BBC:n tv-dokumenttiin, jossa kerrottiin pääristä, joka oli rynnännyt parlamentin istuntoon ja jättänyt taksin odottamaan jotta hän saisi 300 punnan korvauksen istuntoon osallistumisesta.

Paroni syytti asian paljastanutta BBC:tä “ohjelman tekemisestä seksikkääksi” niin että se ei esittänyt ylähuoneen toimintaa asianmukaisesti. Hänen mukaansa koko ylähuonetta ei tulisi leimata yhden sääntöjä rikkoneen perusteella.

Viimeksi otsikoihin noussut pääri on sokea konservatiivi Christopher Holmes , entinen kilpauimari, joka on Britannian menestyksekkäin paralympiatähti. 47-vuotias Holmes sai elokuussa syytteen oikeudessa naisen sopimattomasta koskettelusta viiden tähden hotellissa, kertoo Independent-lehti. Varsinaisen oikeudenkäynnin on määrä alkaa myöhemmin.

Lordi Holmes voitti kuusi kultamitalia vuoden 1992 Barcelonan olympialaisissa ja kolme Atlantan olympialaisissa. Hän rikkoi 35 maailmanennätystä ennen kuin siirtyi urheilujohtajaksi ja politiikkaan.

Paronitar Nicola Blackwood , 39, oli vuoden alussa hetken aikaa ylähuoneen nuorin jäsen. Hän on tällä hetkellä terveysministeri, jonka pyörtyminen kesken ylähuoneen istunnon herätti huomiota kesäkuussa.

Hän oli juuri vastaamassa päärien esittämiin kysymyksiin, kun hän sanoi: “Pyydän anteeksi, minä pyörryn, minä pyörryn” ja sitten hän pyörtyi. Lady Blackwood sairastaa harvinaista perinnöllistä sairautta nimeltä Ehlers-Danlosin syndrooma.

Tuore lakiesitys on “tikari rintaani”

Nyt ylähuoneeseen tulleen tuoreen lakiesityksen vastustajia on luonnehdittu “lapsellisiksi” ja “vastuuttomiksi”, kertoo Guardian-lehti.

Paroni Michael Forsyth , 64, oli yksi äänekkäimmistä konservatiiveista ja sopimuksettoman EU-eron kieltävän lakiesityksen vastustajista. Hän syytti työväenpuolueen päärejä siitä, että ylähuoneen jäsenille oli annettu vain 14 tuntia aikaa käsitellä lakialoite. Hänen mukaansa lakialoite oli “työntänyt kaikki muut asiat pois esityslistalta”.

Paroni Nicholas True , 68, puolestaan kuvasti lakiesitystä “tikariksi rintaani”.

Toisella puolen konservatiivien brexit-rintamaa on lordi Michael Heseltine , 86, entinen varapääministeri. Elokuussa antamassaan haastattelussa Heseltine varoitti siitä, että konservatiivit menettäisivät vaaleissa ääniä liberaalidemokraateille, jos he pakottavat sopimuksettoman EU-eron läpi ilman parlamentin enemmistön tahtoa.

Tämä olisi hänen mukaansa “kestämätön asetelma demokratialle”, hän sanoi Guardianin haastattelussa.