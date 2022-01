IL ja Yle: Hitaaseen rokotustahtiin kyllästyneet keksivät – näin saat koronapiikin nopeammin

Oman kunnan hitaaseen rokotustahtiin kyllästyneet hakevat koronapiikkejä naapurikunnista. Iltalehden mukaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän walk-in-koronarokotuspisteissä on käynyt rokotettavia esimerkiksi muista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kunnista. Erityisen suosittu on ollut Hyvinkään drive-in-piste. Ruuhkien ilmaantuessa ulkokuntalaisia voidaan käännyttää takaisin. Ylen mukaan myös Ylä-Savon sote-kuntayhtymän walk-in-pisteillä on käynyt ulkopaikkakuntalaisia piikitettävänä. Walk-in-pisteessä käydään ilman ajanvarausta....

