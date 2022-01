IL: Rokotusten kirjaajille luvattiin lähes sama palkka kuin lastensuojelun työntekijöille – kiukku heräsi Espoossa

Espoon kaupunki palkkaa koronarokotusten kirjaajia vähäisin kelpoisuusvaatimuksin, mutta palkka on lähes sama kuin vaativaa lastensuojelutyötä tekevillä, kertoo Iltalehti . Espoon julkaisema rekrytointi-ilmoitus herätti kiukkua kaupungin lastensuojelutyötä tekevien keskuudessa. Iltalehden haastattelema Antti Rissanen toteaa, että palkkaeroa on vain 60 euroa kirjaajiin, joilla vaatimuksena on ainoastaan 18 vuoden ikä. Rissanen on vastaava ohjaaja Poijupuiston lastensuojelun vastaanottokodissa Espoossa....

