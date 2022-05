Suomessa asuvien venäläisten internetissä Natosta käymä keskustelu on kuin tilkkutäkki, kuvaa Iltalehden haastattelema Polina Kopylova . – Se on kuin tilkkutäkki, jossa korostuu kaksi muita suurempaa tilkkua: Naton kannattajat ja venäjämieliset. Jälkimmäisten parissa yksi yleisimmistä mielipiteistä on, että Suomi ei tee liittymispäätöstä itse, vaan toimii USA:n vetonarujen varassa, Kopylova sanoo Iltalehdelle . Kopulova on venäjänkielisten...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja