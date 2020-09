"Ilman esityslistoja ei ole hauskanpitoa" – Puoluekokouksen ensikertalainen tuntee asiakirjojen vetovoiman

Keskustan puoluekokous alkoi Oulussa poikkeusjärjestelyin. Paikalla on tuhatkunta kokousedustajaa, jotka pidetään tiukasti omissa lohkoissaan. Kokouskonkarin mukaan tärkein viesti tulee niiltä puheenjohtajaehdokkailta, jotka eivät tule valituksi. Lupaavatko he tukensa keskustan uudelle puheenjohtajalle?

Keskustan puoluekokouksen ensimmäinen päivä alkoi Oulussa. Poikkeusjärjestelyiden vuoksi kokouksen pääpaikalle Ouluhalliin saapuu vain murto-osa virallisista kokousedustajista. Kokouspaikalla tuolien väliin on jätetty metri tyhjää ja raja-aidat leikkaavat suuren hallin osiin.

Virallinen ohjelma alkaa kello 15.00. Istuva puheenjohtaja Katri Kulmuni pitää avajaispuheensa ennen kello kuuttatoista.

Oulussa paikan päällä ovat puheenjohtajaehdokkaat sekä puolueen suurimman piirin, Pohjois-Pohjanmaan piirin viralliset kokousedustajat.

Yksi heistä on yliopisto-opiskelija Eevasisko Mehtätalo, 25. Puoluekokouksessa hän on ensimmäistä kertaa, eikä puoleen jäsenkirjakaan ole pitkään taskussa lämmennyt.

– Liityin keskustan jäseneksi alkukesästä, kun päätin, että lähden kunnallisvaaliehdokkaaksi. Innostuin tulemaan puoluekokoukseen, kun omassa kotikaupungissani oli virallisten kokousedustajien paikkoja jaossa.

Mehtätalo pääsee äänestämään puoleen uudesta puheenjohtajasta lauantaina. Hän sanoo, ettei oma ehdokas ole vielä selvillä, mutta puheenjohtajavaaleissa äänestäminen herättää vahvoja tunteita.

Uudesta puheenjohtajasta äänestäminen on jännittävää myös siksi, että hän on seurannut politiikkaa vasta hetken ajan. Monet asiat ovat uusia, eikä Mehtätalo itse ole perillä puolueen sisäisistä ajoista.

– Kyllähän se (puheenjohtajasta äänestäminen) on tosi jännää. Olen liittynyt puolueeseen niin vasta, etten oikein tiedä, mitä sisällä on tapahtunut. En tiedä edes sitä kunnolla, miten Katri (Kulmuni) on hoitanut puheenjohtajan tehtäväänsä. Nämä kaksi jätkääkin, Petri (Honkonen) ja (Ilkka) Tiainen, ovat minulle ihan tuntemattomia. Ja nyt minulle annetaan oikeasti valtaa ja samalla meitä alle 30-vuotiaita kuunnellaan. Pääsemme vaikuttamaan siihen, minkä näköinen johto tulee olemaan, Mehtätalo pohdiskelee.

Tärkein viesti tulee niiltä, joita ei valita

Suvi Helanen on kokenut puoluekokousvieras, sillä takana on jo kymmenkunta virallista puoluekokousta. Poikkeusjärjestelyt eivät juuri hetkauta, sillä poikkeusolot alkavat olla jo uusi normaali.

– Toki kokous jää historiaan poikkeusjärjestelyiden vuoksi, mutta niin sanottuun uuteen normaaliin on totuttu. Päätöksenteot, juhlat tai muut tapahtumat, joihin kevään aikana olen osallistunut, on menty samalla tavalla. Nyt nähdään sekin, voidaanko kokous viedä napakammin läpi, hän sanoo.

Helanen ennakoi, että lauantain puheenjohtajavaalista tulee tiukka eikä voittajanimi ratkea ensimmäisellä kierroksella. Ennakkosuosikki on ennakkosuosikki vain median otsikoissa.

– Itselläni on sellainen intuitio, että nyt käydään tasaväkistä kilpailua, eikä kukaan ehdokkaista tule samaan ensimmäisellä kierroksella yli puolta kaikista annetuista äänistä. Lauantai-ilta on jo pitkällä, ennen kuin voittaja pääsee pitämään linjapuhettaan, kokouksessa ääntenlaskijanakin toimiva Helanen arvelee.

Helanen ei usko eikä odota, että uusi puheenjohtaja on sateentekijä, joka nostaisi keskustan kannatuksen rakettimaiseen nousuun.

Hän kuitenkin toivoo, että puheenjohtajan valinta nostaisi osaltaan puolueen kannatusta.

– Viimeisimmässä Ylen mittauksessa kannatuksessamme oli pienen pieni nousu, olkoon se edes se suunta, hän sanoo.

Helasen mielestä puheenjohtajavaalin jälkeen olennaista ei ole se, mitä uusi puheenjohtaja sanoo, vaan se, mitä sanovat ne, jotka eivät tulleet valituksi.

– Minulle on äärettömän tärkeää se, että kuulisin jokaiselta, joka ei tule valituksi lupauksen siitä, kuinka hän aikoo olla tukena valitulle puheenjohtajalle. Heillä kaikilla on hyvää osaamista, jota tarvitaan.

Kriittinen analyysi ja keskustelut konkareiden kanssa

Eevasisko Mehtätalo sanoo, ettei häntä ole erikseen kosiskeltu erikseen yhdenkään ehdokkaan taakse, vaan hän on voinut itse analysoida rauhassa ja punnita ehdokkaiden ominaisuuksia.

– On ollut kiva analysoida heitä rauhassa ja kriittisesti, ja samalla keskustella niiden kanssa, jotka ovat tehneet pidemmän uran puolueessa.

Mehtätalon odotukset poikkeusaikojen puoluekokouksesta ovat korkealla ja sopiva kokoushype löytyy esityslistoista.

– Rakastan liittokokouksia ja muita kokouksia, ja kun luin tämänkin kokouksen esityslistoja, hype alkoi jo nousta. Ilman esityslistoja ei ole hauskanpitoa, hän sanoo.