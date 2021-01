Ilman vanhempiaan matkustavia suomalaislapsia jumissa Britanniassa – kotiuttamiskeinoja etsitty viikonlopun aikana

Ulkoministeriöstä korostetaan, että suomalaisilla on perustuslaillinen oikeus palata kotimaahansa. Ilman vanhempiaan matkustavia alaikäisiä suomalaisia on kuitenkin jäänyt Britanniaan jumiin lentokiellon takia.

Suomalaisia alaikäisiä lapsia on jumissa Britanniassa lentokiellon takia. Lennot Britanniasta Suomeen on keskeytetty ainakin sunnuntaihin saakka.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomisen mukaan aikuiset pääsevät tässäkin tilanteessa ihan sujuvasti pois Britanniasta Suomeen käyttäen vaihtoyhteyksiä, mutta suorien lentojen puute on ongelma ilman huoltajaa matkustaville lapsille.

Ulkoministeriön mukaan tällaisia lapsia on, mutta heidän tarkkaa lukumäärää ei ole tiedossa.

– Muutamia henkilöitä siellä ainakin on.

Lentoyhtiöiden säännöt ja ikärajat rajoittavat yksin matkustavien lasten matkustamista.

Lentoyhtiöstä riippuen lapset eivät saa matkustaa koneen vaihtamista vaativille jatkolennoille ilman huoltajaa.

Esimerkiksi Finnairilla ja Norwegianilla on käytössä saattajapalvelu, joka on pakollinen myös suorilla lennolla yksin matkustaville 5–11-vuotiaille lapsille.

Tuomisen mukaan töitä tehdään ja neuvotteluja jatketaan, jotta asiaan löytyisi ratkaisu.

– Suomen kansalaisilla on perustuslain 9. pykälän mukaan oikeus palata Suomeen ja perusoikeuksien toteutumista on meidän viranomaisena edistettävä. Keskustelut eri viranomaisten kesken ovat käynnissä. Töitä on tehty tämän asian eteen sekä lauantaina, sunnuntaina ja nyt alkuviikolla jatketaan.

Jatkuu ainakin sunnuntaihin

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom linjasi torstaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnon pohjalta, että matkustajalentojen keskeytys Britanniasta Suomeen jatkuu ainakin sunnuntaihin 11. tammikuuta saakka.

Traficom keskeytti Britanniasta saapuvan matkustajalentoliikenteen alun perin joulukuun 21. päivästä alkaen.

Keskeytys olisi alkuperäisen suunnitelman mukaan loppunut tämän viikon maanantaina, mutta THL katsoi, että keskeytystä on syytä jatkaa ainakin viikolla, sillä Britanniassa havaitun koronavirusmuunnoksen epidemiologiaa ja vaadittavia torjuntatoimia ei tunneta vielä riittävän hyvin.

Muunnosta ei ole pidetty aiempia viruskantoja vaarallisempana, mutta sen on todettu leviävän niitä nopeammin.

Rajallisesti vaihtoehtoisia reittejä

THL on kertonut käynnistäneensä useita toimenpiteitä, joilla pyritään tunnistamaan kaikki Isosta-Britanniasta Suomeen saapuvat matkustajat sekä ohjaamaan heidät koronavirustestaukseen ja karanteeniin.

Finnair kertoo, että sillä on valmius käynnistää lennot Suomeen nopeasti sen jälkeen, kun Traficom muuttaa linjaustaan.

– Noudatamme Traficomin määräystä ja olemme peruneet määräajaksi kaikki lennot Isosta-Britanniasta Suomeen. Lennämme kuitenkin osan lennoistamme Suomesta Isoon-Britanniaan, koska siihen suuntaan matkustaminen on sallittua. Käynnistämme lennot Suomeen heti, kun se on mahdollista. Kun usealla maalla on vastaava lentokielto voimassa, on asiakkaille ollut hyvin rajallisesti vaihtoehtoisia reittejä tarjolla, Finnairin viestinnästä todettiin viime viikolla Lännen Medialle.

Finnairilla on lentokiellosta huolimatta oikeus lentää osa lennoista Britanniaan, mutta koneiden on palattava Suomeen ilman matkustajia.