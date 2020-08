Ilmastoaktivisti Greta Thunberg: Maailma on tuhlannut kaksi vuotta reagoimatta ilmastohätätilaan

On kulunut kaksi vuotta siitä, kun ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg aloitti nuorena koululaisena yksin ensimmäiset lakkonsa ilmaston puolesta. Nyt hän sanoo Guardian-lehteen yhdessä kolmen muun aktivistin kanssa kirjoittamassaan mielipideartikkelissa, että maailma on tuhlannut nämä kaksi vuotta ilman tarpeellisia toimia ilmastokriisistä selviytymiseksi.

Thunbergin lakko sai aikaan maailmanlaajuisen liikkeen. Torstaina hän tapaa yhdessä muiden koululakkolaisten kanssa Saksan liittokanslerin Angela Merkelin, jolla on parhaillaan EU:n kiertävä puheenjohtajuus. Thunberg aikoo vaatia investointien ja tukien lopettamista fossiilisille polttoaineille ja vuosittaisten sitovien hiilibudjettien laatimista parhaan tieteellisen tiedon pohjalta.

”Kun katselemme takaisin (kahta vuotta), paljon on tapahtunut. Monet miljoonat ovat tulleet kaduille… 28. marraskuuta 2019 EU:n parlamentti julisti ilmaston ja ympäristön hätätilan”, Thunberg sanoi artikkelissa, jonka olivat allekirjoittaneet myös Luisa Neubauer, Anuna de Wever ja Adélaide Charlier.

”Mutta näiden kahden vuoden aikana maailma on myös päästänyt ilmaan yli 80 miljardia tonnia CO2:ta. Olemme nähneet jatkuvasti luonnonkatastrofeja eri puolilla maapalloa. Moni on menettänyt henkensä tai toimeentulonsa, ja tämä on vasta alkua”.

Kriisistä puhutaan, mutta mitään ei tehdä

Heidän mukaansa johtajat puhuvat ”olemassaolon kriisistä”, mutta kun tulee toiminnan aika, kaikki yhä kielletään. Kuilu jatkuvasti kasvaa tarvittavien toimenpiteiden ja sen välillä, mitä tosiasiassa tehdään.

Thunbergin ja hänen kumppaneidensa mukaan ilmastohätätilaa vastaan taistelu vaatii rikkaita maita lopettamaan saastuttamisen. ”Useimmat ihmiset kuitenkin kieltäytyvät hyväksymästä tätä… Tämä tietämättömyyden, kieltämisen ja tiedostamattomuuden sekoitus on ongelman ytimessä”.

Tuhannet miljardit dollarit, joita hallitukset käyttävät nyt koronaviruspandemiaan reagoimiseen on heidän mukaansa nähtävä kerran ihmisiässä tulevana mahdollisuutena panna maailma myös kurssille, joka johtaa ilmaston lämpenemisen keskeytymiseen. Asiantuntijoiden mukaan tästä aiheutuvat edut ovat suurempia kuin sen hinta.

He valittavat sitä, että johtavien G20-maiden hallitusten pelastuspaketit antavat huomattavasti enemmän tukea fossiilisille polttoaineille kun vähähiiliselle energialle.