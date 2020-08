Intialainen lentokone katkesi laskun aikana kahtia - onnettomuudessa useita kuolleita ja loukkaantuneita

Useista ihmisiä on kuollut lentokoneen suistuttua kiitoradalla Kozhikoden kaupungissa Intiassa perjantai-iltana Suomen aikaa. Lisäksi kymmeniä ihmisiä on loukkaantunut onnettomuudessa. Uutistoimisto Reutersin mukaan tähän mennessä kuolonuhreja on 15.

Air India Express -lentoyhtiön koneessa oli kaikkiaan 191 matkustaja, joista kymmenen lapsia. Mediatietojen mukaan yksi onnettomuudessa menehtyneistä on yksi koneen lentäjistä.

Dubaista Intiaan matkalla ollut Boening-737 matkustajakone oli tuomassa intialaisia takaisin kotiinsa koronavirusepidemian vuoksi.

Kozhikoden kaupunki sijaitsee Intian eteläosassa

Tämän hetkisten tietojen mukaan lentokone olisi pudonnut alas laaksoon, jonka jälkeen koneen runko on katkennut.

Onnettomuuspaikalla pelastustyöt ovat menneillään ja niitä vaikeuttavat voimakkaat sateet, jotka johtuvat Intian sadekauden huipusta. Loukkaantuneita kuljetetaan onnettomuuspaikalta sairaalahoitoon.

Intian pääministeri Narenda Modi ilmaisi osanottonsa onnettomuuden uhrien omaisille Twitterissä. ”Ajatukseni ovat niiden kanssa, jotka menettivät rakkaansa”, pääministeri kirjoitti.

Pained by the plane accident in Kozhikode. My thoughts are with those who lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. Spoke to Kerala CM @vijayanpinarayi Ji regarding the situation. Authorities are at the spot, providing all assistance to the affected.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 7, 2020