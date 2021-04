Intian koronakriisi pahenee, tartunnoissa synkkä maailmanennätys

Intiassa on rekisteröity liki 315 000 uutta koronatartuntaa päivän aikana, kertovat terveysviranomaiset. Määrä on suurin mitä missään maassa on rekisteröity päivässä koko pandemian aikana.

Terveysviranomaiset varoittivat, että maan pääkaupungin Delhin sairaalojen happivarastot ovat loppumassa ja potilaat ovat vaarassa kuolla.

Intian sairaaloiden ja maan terveydenhuoltojärjestelmän kehittäminen on laiminlyöty vuosikausia, ja nyt koko järjestelmä on vaarassa romahtaa. Lisäksi koronarajoituksia on purettu liian aikaisin, ja muun muassa uskonnollisista joukkokokoontumisista on tullut koronalinkoja.

Intiassa on rekisteröity yhteensä 15,9 miljoonaa koronatartuntaa. Maassa on yli 1,3 miljardia asukasta. Koronaviruksen seurauksena on kuollut vajaat 185 000 ihmistä.

Intian tilastolukuja pidetään yleisesti aivan liian pieninä todelliseen tapausmäärään nähden.